Zidane Menunduk Hormat, De Bruyne Bertepuk Tangan: Arda Güler Bangun Kerajaannya Sendiri

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Arda Güler bukan lagi sekadar janji, melainkan sudah menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan siapa pun. Playmaker Real Madrid yang meraih gelar "Pemain Muda Terbaik" di Liga Champions edisi terakhir itu terus membuat lompatan besar, baik di level klub maupun bersama tim nasionalnya, bahkan sampai membuat Zinedine Zidane sendiri terpukau. Sang legenda berkata tentangnya: "Dia pemain yang sangat luar biasa."

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Bintang Real Madrid itu tengah membangun kerajaannya sendiri, menurut laporan harian "Marca", bahkan sampai membuat Zidane terpukau. Marca menyebut dia sebagai pemain yang paling banyak dilanggar di UEFA Nations League, pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak kedua, serta pembuat peluang terbanyak keempat.

Güler membawa Turki kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 24 tahun. Namun, penampilan mengecewakan tim nasionalnya di turnamen tersebut, ketika finis di posisi terakhir grup yang dihuni Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay, maupun performa medioker mereka di UEFA Nations League, di mana mereka menempati dasar klasemen grup tanpa meraih satu poin pun, tidak menghalangi mantan pemain Fenerbahçe itu untuk bersinar.

Dalam penampilan terakhirnya bersama Real Madrid dan Turki, dia tampil dalam delapan pertandingan dan terlibat dalam sembilan gol: lima di antaranya dia cetak sendiri dan empat lainnya lewat assist.

Dalam kekalahan 2-1 dari Prancis, dia kembali meninggalkan jejak. Pada menit ke-53, golnya yang sebenarnya akan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dianulir karena İsmail Yüksek terjebak offside, dan pada menit ke-90, dia memberikan assist lewat sepak pojok kepada Abdülkerim Bardakçı untuk memperkecil ketertinggalan.

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Kevin De Bruyne, usai mencetak gol indah dari tendangan bebas langsung dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Belgia, mengatakan: "Arda Güler adalah pemain hebat, bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia, dan dia termasuk pesepak bola terbaik di dunia."

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Zinedine Zidane menyuarakan hal senada: "Turki tidak mengejutkan saya. Saat menguasai bola, mereka menunjukkan kemampuan besar untuk bermain bagus. Mereka pemain-pemain hebat dengan bola. Arda adalah pemain yang sangat luar biasa."

Golnya ke gawang Belgia dan assist-nya melawan Prancis tidak cukup untuk mencegah kemungkinan degradasi Turki ke divisi kedua. Meski demikian, berdasarkan statistik, Güler bisa menjadi kandidat kuat untuk penghargaan pemain terbaik di fase kompetisi ini.

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Menurut Opta, pemain bernomor punggung 15 Real Madrid itu adalah pemain Turki dengan tembakan terbanyak (23 tembakan), umpan kunci terbanyak (11 umpan), umpan silang akurat terbanyak (7 umpan silang), sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan (26 sentuhan), dribel sukses terbanyak (13 dribel), kemenangan duel terbanyak (47 duel), serta yang paling sering dilanggar (27 pelanggaran).

Kecemerlangannya tidak hanya terbatas di level Turki. Dia adalah pemain yang paling banyak dilanggar di UEFA Nations League, pemain dengan tembakan terbanyak kedua setelah Nikola Krstović dengan 26 tembakan, pembuat peluang mencetak gol terbanyak keempat dengan 5 peluang, sekaligus pemain dengan umpan sukses terbanyak di seperempat akhir lapangan dengan 114 umpan.

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Sebagian pihak di Turki bahkan menuntut langkah lebih jauh, yakni menjadikan Güler kapten tim ini. "Kami butuh pemimpin di ruang ganti, dan enam pertandingan terakhir telah membuktikannya: kapten tim ini seharusnya bukan Hakan Çalhanoğlu, melainkan Arda Güler, yang memberikan segalanya untuk tim nasional. Kepemimpinan dan tanggung jawab tidak mengenal usia, keduanya hanya milik mereka yang pantas," tulis harian Turki "Sabah".