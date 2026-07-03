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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Zidane menjaga gawang dan Mahrez memimpin lini serang... Susunan pemain resmi Aljazair untuk menghadapi Swiss

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Aljazair Mencari Jalan Keluar

Staf teknis tim nasional Aljazair telah mengumumkan susunan pemain inti yang akan diturunkan dalam laga melawan Swiss, malam ini, dalam rangka babak 32 besar Piala Dunia 2026, pada pertandingan yang dinanti-nantikan yang akan digelar di salah satu stadion turnamen yang diselenggarakan secara bersama-sama.

Timnas Aljazair mengandalkan pengalaman kaptennya, Riyad Mahrez, dalam memimpin lini depan, di samping energi trio gelandang Aouar, Chaibi, dan Ben Taleb, sementara Luca Zidane bertugas menjaga gawang “Les Verts” dalam ujian berat melawan timnas Swiss yang terkenal dengan kedisiplinan taktisnya.

Susunan pemainPara Pejuang Gurun” adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Luka Zidane.

Pertahanan: Issa Mandi - Ryan Ait Nouri - Rafik Belghali - Rami Ben Sebaïni.

Lini tengah: Ramiz Zerouki - Hossam Aouar - Fares Chaibi - Nabil Ben Taleb - Ibrahim Maza.

Penyerang: Riyad Mahrez.

Timnas Aljazair berupaya meraih hasil positif yang memastikan lolos ke babak 16 besar, dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu laga terpenting di babak ini mengingat kesetaraan kualitas teknis kedua tim serta ambisi bersama mereka untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia.

Sementara itu, susunan pemain timnas Swiss adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Gregor Kobel.

Pertahanan: Nico Elvedi - Manuel Akanji - Ricardo Rodríguez.

Lini tengah: Denis Zakaria - Remo Freuler - Johan Manzambi - Granit Xhaka.

Penyerang: Breel Embolo - Dan Ndoye - Ruben Vargas.

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