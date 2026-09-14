Perselisihan dan saling balas pernyataan antara Kylian Mbappe pemain Real Madrid dan Ousmane Dembele bintang Paris Saint-Germain menjadi sorotan media Prancis belakangan ini.

Mbappe baru-baru ini menyampaikan, ketika berbicara tentang Ballon d'Or: "Dembele selalu dipandang sebagai pemain berbakat. Sedangkan aku, selalu dianggap sebagai pemain pilihan. Aku langsung mencapai puncak di usia dini. Dia menjalani perjalanan yang berbeda karena cedera, tetapi dia berhasil menutupinya dengan baik."

Dembele membalas Mbappe setelah kemenangan Paris Saint-Germain 1-0 atas Brest, dengan mengatakan: "Aku selalu seperti ini. Aku selalu duduk di belakang kelas dan bekerja keras. Sepanjang kariierku, aku tidak mengucapkan satu kata pun, melainkan bekerja."

Ia menambahkan: "Aku tidak pernah menjadi pemain pilihan, aku bekerja keras dan mendapatkan ganjaran dalam tahun yang luar biasa bersama Paris. Tahun ini kita lihat saja (situasi di Ballon d'Or), aku mengikuti urusan ini tanpa tekanan. Kita lihat saja."

Menurut radio "Monte Carlo" Prancis, Mbappe dan Dembele akan menggelar pertemuan langsung untuk mencairkan suasana di bawah arahan pelatih Zinedine Zidane selama pemusatan latihan timnas Prancis berikutnya yang dijadwalkan pada akhir bulan ini.

Sebelumnya, surat kabar "L'Equipe" Prancis menyebutkan, Kylian Mbappe juga terkejut dengan pernyataan Ousmane Dembele, kemarin Minggu, tetapi ia tidak berniat membalas secara terbuka.

Surat kabar Prancis itu menegaskan bahwa ini bukan kali pertama Ousmane Dembele merasa tidak senang dengan pernyataan yang dilontarkan Kylian Mbappe.

Ia menjelaskan bahwa Dembele memang sudah merasa terganggu oleh sejumlah pernyataan terbuka yang dilontarkan Mbappe dalam beberapa kesempatan selama tahun-tahun terakhir.

"L'Equipe" menyebutkan bahwa Dembele, yang mengenal Mbappe lebih dari siapa pun tetapi tidak naif, selalu memilih untuk diam secara terbuka terhadap pernyataan-pernyataan Kylian.



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