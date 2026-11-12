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Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, berbicara tentang kekalahan timnya dari Italia dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Kamis malam dalam ajang UEFA Nations League, di Stadion San Siro, Milan. Ia menyebut adanya sejumlah hal positif meski hasil akhir tak memihak mereka, dan menegaskan pentingnya menyikapi kekalahan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran.

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Zidane mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan televisi "TF1": "Ada beberapa hal yang bagus, terutama di babak pertama, tetapi kami kalah dalam pertandingan ini, jadi pasti ada hal-hal yang sulit malam ini."

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Ia menambahkan: "Dalam duel dan perebutan bola satu lawan satu, kami kurang berkualitas, dan itu bagian dari proses pembelajaran."

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Pelatih Prancis itu menyinggung menurunnya performa pertahanan setelah Italia unggul, dengan menjelaskan: "Kami kehilangan fokus, terutama di lini pertahanan, begitu Italia mencetak gol (kedua) mereka."

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Zidane menegaskan perlunya tidak bereaksi berlebihan setelah kekalahan ini, dengan mengatakan: "Kita harus tetap tenang, lebih baik kami menjalani pertandingan seperti ini sekarang, dan kita akan lihat bagaimana reaksi kami nantinya. Kita tidak boleh panik, Rayan Cherki benar soal itu, dan saya mengatakan hal yang sama kepada para pemain."

Dalam konteks lain, Zidane mengungkapkan prediksinya mengenai kemungkinan Kylian Mbappe tampil, dalam pertandingan berikutnya melawan Turki, setelah cedera yang ia alami, dengan mengatakan: "Ya, saya berharap begitu (Mbappe tampil). Bagaimanapun, ia bertahan demi hal ini. Saya rasa ia tidak mengalami cedera serius, tetapi gagasannya adalah membuatnya bisa bermain."

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Ia juga menyinggung kondisi Désiré Doué, setelah pemain itu mengalami masalah pada giginya selama pertandingan, dengan menjelaskan: "Saya rasa salah satu giginya bergeser dari tempatnya, dan kami akan menanganinya mulai besok."

Timnas Italia belum pernah meraih kemenangan atas Prancis di kandang sendiri, sejak 5 Mei 1962, ketika mereka mengalahkan Prancis dengan skor 2-1 di kota Firenze.

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Dalam duel bersejarah tahun 1962 itu, timnas Prancis unggul melalui Jean-Claude Piumi pada menit ke-28, sebelum pemain Italia José Altafini membalas dengan dua gol beruntun, pada menit ke-47 dan ke-51, untuk memberikan kemenangan kepada tuan rumah.

Sejak saat itu, kedua timnas telah menjalani beberapa pertemuan di tanah Italia tanpa Azzurri mampu mengulang kemenangan.

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Prancis sendiri telah meraih kemenangan, dalam kunjungan terakhirnya ke Stadion San Siro pada November 2024, dengan skor 3-1, juga dalam ajang UEFA Nations League.

Pertandingan hari ini mencatatkan angka negatif bagi bek Prancis Dayot Upamecano, karena timnas Prancis kebobolan 3 gol dalam pertandingan yang diikuti sang bek sepanjang waktu normal, untuk pertama kalinya dalam kariernya di level internasional.

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Terakhir kali Prancis kebobolan tiga gol, dengan kehadiran Upamecano di lapangan dalam satu pertandingan, adalah pada final Piala Dunia 2022 melawan Argentina, tetapi ketiga gol saat itu terjadi sepanjang 120 menit, setelah pertandingan berlanjut ke babak tambahan, sebelum ditentukan lewat adu penalti.