Ismaïlo Ganiou, bek Lens berusia 21 tahun, semakin dekat untuk tampil dalam skuad utama Timnas Prancis di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane, setelah menerima panggilan awal sebagai persiapan menuju daftar yang dijadwalkan diumumkan pada 18 September, menyusul penampilan mengesankan yang ditunjukkannya bersama timnya dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut yang diungkapkan "RMC Sport", Ganiou menerima panggilan awal untuk bergabung dalam skuad Zidane, setelah menarik perhatian pelatih baru itu melalui penampilannya bersama Lens, khususnya dalam laga Trophée des Champions melawan Paris Saint-Germain, yang dihadiri Zidane dari Stadion Bollaert dan di mana ia menyaksikan bek muda tersebut dari dekat.

Ganiou melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Lens, setelah tampil kuat pada debutnya di Liga Champions Eropa, dan berkontribusi dalam kemenangan dramatis atas Slavia Praha 3-2 di kandang lawan, dalam laga yang menampilkannya secara istimewa dan memantapkan dirinya sebagai salah satu elemen paling menonjol di lini belakang tim Prancis tersebut.

Panggilan yang dinanti ini merepresentasikan babak penting dalam perjalanan internasional Ganiou, karena ia sebelumnya pernah tampil bersama Timnas Burkina Faso dalam sebuah laga persahabatan pada Juni 2025, sebelum akhirnya memilih membela Timnas Prancis senior, ia juga pernah bermain bersama Timnas Prancis U-21 dalam dua pertandingan pada Maret lalu.

Ganiou bukan satu-satunya pemain Lens yang masuk dalam pertimbangan Zidane, karena daftar awal itu juga mencakup dua rekan setimnya, Florian Thauvin dan Mathieu Udol, hanya saja kedua pemain itu sebelumnya pernah membela Timnas Prancis, berbeda dengan bek muda Lens tersebut yang menantikan penampilan perdananya dengan kostum Les Bleus.