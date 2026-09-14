Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083250944.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Zidane mengawasi awal mula Mourinho: pernyataan mengejutkan dari legenda Real Madrid

Real Madrid
LaLiga
Z. Zidane
J. Mourinho
Spanyol
Prancis
Portugal

Apa yang dia katakan soal awal musim Los Blancos?

Bintang sekaligus mantan pelatih Real Madrid asal Prancis, Zinedine Zidane, memuji kerja yang ditunjukkan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, bersama tim ibu kota tersebut. Ia menegaskan bahwa klub tengah menjalani awal yang bagus di bawah kepemimpinan pelatih barunya, di sela-sela kehadirannya dalam ajang Grand Prix Spanyol Formula 1 di Madrid.

Menurut yang diberitakan situs Spanyol "Defensa Central", Zidane berbicara singkat mengenai situasi Real Madrid, namun ia menyampaikan pesan dukungan yang jelas kepada Mourinho, setelah awal positif yang dijalani tim pada musim ini.

Zidane berkata: "Real Madrid tampil sangat bagus, seperti biasanya. Mourinho berhasil membuat tim berada dalam kondisi yang luar biasa," dalam pujian langsung kepada pelatih asal Portugal itu dan kerja yang ia lakukan sejak memegang tanggung jawab.

Pernyataan Zidane muncul usai kemenangan Real Madrid atas Rayo Vallecano dengan skor 4-1, dalam laga yang membuat tim terus mencetak gol, meski terdapat periode penurunan dalam penguasaan dan penampilan, hal-hal yang masih menjadi salah satu perkara yang tengah diperbaiki Mourinho.

Pujian Zidane memiliki arti penting tersendiri, mengingat pengetahuannya yang mendalam tentang tuntutan Real Madrid dan tekanan yang mengelilingi pekerjaan di dalam klub, setelah ia memimpin tim baik sebagai pemain maupun pelatih, serta berhasil selama masa kepelatihannya dalam mengelola sekelompok pemain yang berisi banyak bintang.

LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google