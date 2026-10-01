Pelatih kepala timnas Prancis, Zinedine Zidane, menegaskan bahwa ia tidak merasa menyesal sedikit pun atas insiden tandukannya yang terkenal kepada Marco Materazzi, di final Piala Dunia 2006.

Timnas Prancis bersiap menghadapi Italia, besok Jumat, pada laga ketiga UEFA Nations League.

Jaringan France 24 memuat pernyataan Zidane, ketika ia ditanya tentang insiden yang menyebabkannya diusir keluar pada babak perpanjangan waktu dalam pertandingan terakhirnya sepanjang kariernya sebagai pemain.

Pelatih Les Bleus itu berkata, "Gambar-gambar itu akan selalu ada untuk mengingatkanku pada apa yang terjadi di tahun 2006, karena gambar-gambar itu terus ditayangkan."

Zidane menambahkan dalam konferensi pers di Stade de France, yang menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti itu, "Untungnya, itu bukan satu-satunya hal yang kulakukan. Ada hal-hal lain yang lebih indah, karena itu aku berusaha lebih banyak memikirkan sisi-sisi positifnya."

Ia melanjutkan, "Aku tidak merasa menyesal, karena itu adalah bagian dari perjalanan karierku," seraya menyebutkan bahwa ia belum pernah berbicara dengan Materazzi sejak malam itu di Berlin, dalam pertandingan final yang dimenangkan Italia melalui adu penalti.

Zidane berkata, "Pada tahun 2006, aku tidak tahu bahwa aku akan menjadi pelatih. Aku mengira itu adalah akhir dari segalanya, karena itu hal tersebut sangat berat bagiku."

Ia menegaskan, "Aku tidak bangga dengan apa yang terjadi. Aku sudah mengatakannya berulang kali, tetapi itu bagian dari perjalanan karierku. Kau tidak bisa hanya melakukan hal-hal yang hebat saja."

Zidane, yang berusia 54 tahun, menangani Les Bleus pada akhir Juli lalu, menggantikan rekan settimnas lamanya, Didier Deschamps, yang meninggalkan jabatannya setelah 14 tahun memegang tanggung jawab tersebut.

Mantan pelatih Real Madrid itu menjalani dua pertandingan pertamanya bersama timnas Prancis di luar kandang, di mana Les Bleus menang dengan satu gol tanpa balas di Turki, dan dengan hasil yang sama di Belgia dalam ajang UEFA Nations League.

Pertandingan Jumat nanti, di hadapan tribune yang terisi penuh dengan sekitar 80 ribu penonton di stadion nasional yang terletak di utara ibu kota Paris, akan menjadi momen kembalinya Zidane ke Stade de France, tempat ia masih memiliki posisi simbolis yang besar di hati para pendukung Prancis.

Zidane berkata, "Ini akan menjadi momen yang sangat emosional," mengingat bahwa penampilan terakhirnya di Stade de France sebagai pemain adalah dalam pertandingan persahabatan melawan Meksiko pada tahun 2006.



