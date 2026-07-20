Zidane mengakhiri sikap diamnya dan berbicara untuk pertama kalinya: "Saya sangat menyukai trio ini"

Zinedine Zidane, calon pelatih tim nasional Prancis, mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap generasi baru bintang sepak bola, terutama Lamine Yamal, Michael Oliasi, dan Kylian Mbappé, sambil menegaskan bahwa mereka “bermain seperti cara kami dulu bermain di lingkungan sekitar”, dan bahwa ia “sangat menikmati” menyaksikan mereka selama Piala Dunia 2026.

Menurut pernyataan yang disampaikan Zidane pada awal Juli ini dalam percakapan santai bersama David Beckham dan Zlatan Ibrahimović, sebagai bagian dari acara promosi merek video game EA Sports untuk membahas Piala Dunia 2026 dan generasi pemain berikutnya, pemenang Ballon d’Or tahun 1998 itu mengatakan: “Ada banyak pemain muda berusia antara 20 dan 21 tahun, yang bermain seperti cara kami bermain di lingkungan sekitar, dan itulah yang ingin kami lihat di lapangan.”

Zidane, yang jarang berbicara di depan umum, menambahkan: “Sungguh luar biasa menyaksikan mereka. Kita bisa membicarakan Yamal, Oulissi, dan Mbappé. Semua yang mereka tunjukkan kepada kita di lapangan… Mereka semua menginspirasi kita saat menonton pertandingan. Inilah yang ingin kita lihat. Saya benar-benar menikmatinya.”

Zidane mengikuti Piala Dunia 2026 dengan penuh perhatian saat menunggu penunjukannya sebagai pelatih tim nasional Prancis, dan ia hadir di tribun Stadion MetLife untuk menyaksikan pertandingan final yang dimenangkan Spanyol atas Argentina pada hari Minggu kemarin, sebelum Lamine Yamal mengangkat trofi.

Ketiga legenda tersebut—Zidane, Beckham, dan Ibrahimović—secara bulat sepakat bahwa generasi baru yang diwakili oleh Lamine Yamal memiliki bakat luar biasa. Ibrahimović, yang bekerja sebagai analis olahraga di Fox Sports musim panas ini, mengatakan: “Bagi saya, Lamine Yamal adalah pemain yang luar biasa. Dia baru saja berusia 19 tahun, tetapi ketika berusia 16 atau 17 tahun, penampilannya sudah menakjubkan; dia sudah memenangkan Kejuaraan Eropa dan dua gelar La Liga.”

Sementara itu, David Beckham menyebut rekan senegaranya, Jude Bellingham, sebagai “bintang”, bersama dengan Kylian Mbappé, sambil menambahkan: “Kita sudah lama mengenal Kylian; kita tidak mengaitkannya dengan generasi baru, tapi dia adalah bagian darinya. Dia masih muda dan memiliki masa depan yang cerah di lapangan.”

Setelah Didier Deschamps meninggalkan timnas Prancis pasca pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris pada Sabtu lalu di Miami yang berakhir dengan kekalahan dramatis 6-4, Zinedine Zidane diperkirakan akan segera mengambil alih kepelatihan “Les Bleus”, di mana Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) diperkirakan akan secara resmi mengumumkan penunjukannya sebagai pelatih kepala tim nasional Prancis sebelum akhir bulan Juli ini.