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Zidane memuji Olise: Bakat luar biasa, saya menyukai tipe pemain seperti ini

Belgium vs France
Belgium
France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
M. Olise
Belgia
Prancis

Pujian besar dari Zizou untuk bintang Bayern Munich

Pelatih timnas Prancis, Zinedine Zidane, memuji bintangnya, Michael Olise, pemain Bayern Munich yang mencetak gol kemenangan dramatis Les Bleus ke gawang Belgia.

Gol yang tercipta pada menit ke-88 itu memicu kegembiraan luar biasa bagi Zidane, saat menghadapi Belgia, Senin malam, pada pertandingan kedua UEFA Nations League.

Olise masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 menggantikan rekannya, Bradley Barcola, dan tepat 11 menit kemudian, ia memberikan Prancis kemenangan kedua di turnamen Eropa tersebut.

Zidane berkata dalam pernyataannya seusai pertandingan tentang Olise: "Saya melihatnya melewati seorang bek, lalu saya berkata dalam hati: 'Dia akan mencetak gol'. Saya mendukungnya dengan sepenuh jiwa. Ia bakat yang luar biasa. Saya sangat menyukai tipe pemain seperti ini."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" Prancis: "Ketika ia bermain, ia ingin menghibur para penonton. Namun, tidak hanya sebatas itu. Ia memiliki naluri permainan yang tinggi, ia mampu membaca pergerakan lawan, dan tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur."

Pasukan pelatih Zidane mengoleksi 6 poin di puncak grup, sementara Belgia yang diarsiteki Marc van Bommel menelan kekalahan pertama mereka, sehingga berhenti di angka 3 poin di posisi ketiga, terpaut selisih gol dari Italia yang berada di posisi kedua.

Perlu dicatat bahwa Zidane menangani timnas Prancis menggantikan Didier Deschamps yang meninggalkan Les Bleus setelah berakhirnya Piala Dunia 2026, yang menyaksikan Prancis menempati posisi keempat.

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