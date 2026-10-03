Kembalinya timnas Prancis ke Stade de France, sekaligus laga perdana Zinedine Zidane di kandang sendiri sebagai pelatih Les Bleus, tidak berjalan sesuai skenario yang diimpikan publik Prancis, setelah tuan rumah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Italia, dalam pertandingan yang memperlihatkan keunggulan nyata Prancis meski gagal meraih kemenangan.

Usai laga, Zidane mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut, namun ia lebih memilih untuk menyoroti penampilan para pemainnya dan kepatuhan mereka terhadap instruksi, seraya menegaskan bahwa timnya layak mendapatkan lebih dari sekadar hasil imbang.

Zidane mengatakan melalui saluran "TF1": "Saya merasa sangat kecewa atas nama para pemain, karena kami pantas meraih hasil yang lebih baik. Kami mendapatkan peluang-peluang untuk memenangi pertandingan, tetapi inilah sepak bola. Saya sangat bangga pada tim ini, penampilan mereka bagus, tekanan mereka terhadap lawan serta cara mereka menangani situasi individu sangat ideal".

Ia menambahkan: "Para pemain mengerahkan segala yang mereka miliki dan tampil luar biasa, dan ini sesuatu yang menggembirakan. Kami tidak menang, tetapi sekarang kami harus beristirahat. Dan dengan kami bermain dengan sepuluh pemain di akhir laga, kami bisa saja kebobolan gol kedua, meskipun sebenarnya tidak ada persaingan yang nyata sepanjang pertandingan".

Meski memuji penampilan timnya, pelatih Prancis itu mengakui adanya sejumlah kekurangan, terutama selama babak pertama yang menunjukkan penguasaan bola Prancis tanpa ancaman serangan yang memadai.









Ia menjelaskan: "Kami menguasai bola di babak pertama, tetapi penampilan kami sedikit kurang bergairah, dan kami berusaha memperbaikinya di antara dua babak. Penguasaan bola itu penting, tetapi jika ingin melukai lawan, kami harus memanfaatkan ruang, dan itulah yang berhasil kami lakukan di awal babak kedua".

Ia melanjutkan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis: "Italia bermain dengan cara bertahan dan mengandalkan serangan balik, tetapi kami menjaga keseimbangan dan tidak berada dalam bahaya besar, kecuali pada menit-menit terakhir".

Meskipun gol penyeimbang Italia menjadi pukulan menyakitkan bagi Prancis, Zidane menegaskan kepuasannya atas kepatuhan para pemainnya terhadap rencana permainan, terutama terkait tekanan dan pelaksanaan instruksi.









Ia mengatakan: "Saya sangat puas. Saya mengatakan kepada para pemain bahwa kami tidak meraih hasil yang kami inginkan, tetapi mereka boleh berbangga atas penampilan mereka. Ini adalah hal-hal yang telah kami persiapkan, dan kami memahaminya dengan baik, dan ketika kami menyusun rencana lalu melihat para pemain menerapkannya di atas lapangan, maka saya tidak bisa tidak merasa puas".

Mengenai sambutan meriah yang diterimanya, ia berkata: "Ya, hal itu menyentuh saya. Kami berharap bisa mempersembahkan kemenangan untuk satu stadion penuh, dan untuk seluruh bangsa. Tetapi hal itu tidak terjadi. Kami akan beristirahat dan bersiap untuk pertandingan keempat kami serta berupaya memenanginya".

Hasil imbang melawan Italia merupakan tersandung pertama Zidane dari segi hasil sejak ia menukangi timnas Prancis, tetapi ia keluar dari pertandingan itu dengan keyakinan bahwa timnya bergerak ke arah yang ia inginkan, menjelang pertandingan berikutnya melawan Belgia, Senin, di Stade de France.