Zinedine Zidane tidak membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan jejaknya pada timnas Prancis, setelah meraih dua kemenangan di dua pertandingan pertamanya di kandang lawan, sebelum tertahan dengan hasil imbang melawan Italia. Namun ia mengakui bahwa akhir periode internasional pertamanya sebagai pelatih Les Bleus membawa perasaan khusus, setelah menghabiskan lebih dari dua pekan bersama para pemainnya.

Zidane mengambil alih kepemimpinan timnas Prancis seusai Piala Dunia, memulai era baru yang mendapat kekaguman dari para pemain dan suporter, sementara hasil-hasil awal cukup menjanjikan, meski performa menyerang belum mencapai level yang diharapkan.

Timnas Prancis meraih dua kemenangan sulit atas Turki dan Belgia dengan skor 1-0, sebelum bermain imbang 1-1 melawan Italia pada Jumat malam di Stade de France, dalam hasil tersendat pertama bagi tim di bawah kepemimpinan pelatih barunya.

Zidane berkata, dalam konferensi pers jelang laga melawan Belgia: "Tuntutannya sama, tetapi perbedaannya adalah bekerja di timnas berbeda dengan di klub. Saya dulu menikmati pekerjaan sehari-hari, dan kini saya mengemban peran yang berbeda, tetapi keinginan saya untuk bekerja selaras dengan tim saya tidak berubah."

Ia menegaskan bahwa proyek barunya membutuhkan waktu, meski ia selalu berkeinginan meraih kemenangan, seraya menambahkan: "Kami selalu ingin menang, karena kami adalah para pesaing. Yang terpenting adalah persiapan yang baik untuk pertandingan dan rasa nyaman di dalam lapangan. Saya sangat puas dengan mentalitas yang saya lihat sejauh ini."









Pelatih asal Prancis itu melanjutkan: "Saya memiliki keyakinan yang jelas, saya mencintai timnas Prancis, dan saya memiliki pemain-pemain kelas atas, tetapi saya tahu hal ini akan memakan waktu. Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat."

Zidane tidak menyembunyikan rasa sesalnya saat mendekati akhir jeda internasional, dengan mengatakan: "Sungguh luar biasa dapat menghabiskan 15 hari bersama para pemain, dan saya merasa sedikit kecewa karena periode ini berakhir. Masih ada satu upaya terakhir di depan kami agar kami keluar dari pemusatan latihan dengan perasaan bahagia."

Dalam pembicaraannya mengenai visi taktiknya dan metode kerja yang ingin ia tanamkan bersama timnas Prancis, Zidane mengungkapkan bahwa pengalaman Paris Saint-Germain saat ini menjadi salah satu sumber inspirasi baginya, mengingat gaya menyerang dan tekanan tinggi yang menjadi ciri khas klub ibu kota Prancis itu.

Zidane berkata: "Tentu saja, sangat besar. Mereka adalah tim yang menyerang, menekan dengan kuat di area-area tinggi lapangan untuk mencoba merebut bola dari lawan. Mereka ingin menguasai bola, bukan mengejarnya."

Ia menambahkan: "Saya dulu seorang pengatur serangan, dan saya sangat menyukai penguasaan bola. Kami tidak menginginkan penguasaan bola yang mandul, tetapi kami ingin mampu melaju dengan cepat di sepertiga akhir lapangan. Dan ini pasti akan datang."









Tampaknya Zidane bersiap melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain timnas Prancis saat menghadapi Belgia, mengingat keinginannya memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin pemainnya selama empat pertandingan yang dijadwalkan pada periode ini.

Zidane berkata menanggapi kemungkinan dilakukannya perubahan besar: "Ya, akan ada perubahan, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami memiliki empat pertandingan, karena itu kami akan melakukan penyesuaian selama pertandingan-pertandingan ini, dan mungkin beberapa perubahan tambahan."

Ia menjelaskan: "Kami bermain pada hari Jumat, dan sekarang kami berada di malam jelang pertandingan, jadi kami tidak boleh melakukan apa pun hanya demi kemenangan. Kami akan mengerahkan upaya terbaik, tetapi dengan seluruh 23 pemain kami. Akan ada beberapa perubahan tambahan, ya."

Zidane akan berhadapan dengan timnas Belgia yang bertekad membalas kekalahan 0-1 pada pertemuan sebelumnya, setelah mereka memasuki pertandingan terakhir dengan moral tinggi usai kemenangan besar atas Turki.

Pelatih asal Prancis itu berupaya mengakhiri periode internasional pertamanya dengan kemenangan baru, yang akan menjadi kemenangan pertamanya di Stade de France sejak mengambil alih kepemimpinan Les Bleus, demi terus membangun proyek barunya dengan mantap dan penuh percaya diri.