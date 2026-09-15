Olivier Boscagli mendapat undangan dari Zinedine Zidane untuk tim nasional Prancis, demikian dilaporkan L’Équipe. Seleksi resmi baru akan diumumkan kemudian.

Bek berusia 28 tahun itu pernah membela seluruh tim kelompok umur Prancis, tetapi belum pernah melakoni debutnya untuk tim senior negaranya. Kini situasi itu mungkin akan berubah.

Boscagli bermain enam tahun untuk PSV, antara 2019 dan 2025. Bek tengah berkaki kiri itu pindah ke Brighton & Hove Albion pada musim panas lalu. Secara total, ia mencatatkan 204 penampilan untuk klub asal Eindhoven tersebut.

Pemain kelahiran Monaco itu mengalami masa sulit di Brighton pada musim lalu dan kerap harus duduk di bangku cadangan, tetapi kini sudah menjadi pemain inti yang tak tergantikan.

Sejauh ini ia selalu bermain sebagai starter dalam setiap pertandingan dan tampil sangat mengesankan di selatan Inggris, sehingga Zidane memilihnya untuk laga-laga Nations League mendatang.

Tim asuhan Zidane masing-masing akan menghadapi Turki, Belgia, dan Italia pada akhir bulan ini. Itu akan menjadi debut Zidane sebagai pelatih tim nasional.



