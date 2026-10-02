Zidane: "Hasil imbang ini membuat saya kecewa, saya tidak tahu apakah itu pantas"

Zinedine Zidane, pelatih tim nasional Prancis, berbicara kepada Rai setelah hasil imbang yang diraih melawan Italia:





"Hasil imbang selalu membuat saya kecewa, kami selalu ingin menang. Saya tidak tahu apakah gol penyama kedudukan Italia pantas didapatkan, tetapi sepak bola memang seperti itu. Saya senang dengan apa yang kami lakukan, tetapi jika Anda punya dua peluang untuk mencetak gol, Anda harus mencetak gol"





"Italia memainkan pertandingannya, bertahan dengan baik lalu menyerang balik dengan berbahaya."