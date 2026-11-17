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Timnas Spanyol akan mengetahui lawannya di babak perempat final UEFA Nations League pada Jumat, 20 November mendatang. Mereka berpeluang menghadapi salah satu tim besar, yakni Prancis (peringkat ketiga ranking FIFA), Jerman yang dalam beberapa hari ke depan akan masuk daftar 10 tim terbaik dunia usai menggilas Belanda, serta Portugal (peringkat ketujuh) yang cukup bermain imbang di Cardiff untuk memastikan lolos sebagai juara grup.

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Menurut harian Spanyol "AS", Portugal hanya akan kehilangan posisi puncak jika mereka kalah, bersamaan dengan kemenangan Denmark, tim kejutan, atas Norwegia.

Hasrat Spanyol untuk menjuarai Nations League terlihat jelas, setelah tim tersebut berjuang keras pada Minggu lalu di Stadion Metropolitano demi menyamakan kedudukan dan mempertahankan posisi puncak grup.

Meski Spanyol tidak mencapai targetnya, ambisi mereka masih tetap hidup. La Roja berharap menjadi tim pertama dalam sejarah yang mengoleksi gelar Piala Eropa, Piala Dunia, dan Nations League, ditambah medali emas Olimpiade.

Siapa pun lawannya, duel yang dinanti ini menyimpan perhitungan lama, terutama jika lawannya adalah Prancis, yang akan memiliki motivasi ekstra untuk menghadapi Spanyol setelah kalah dari mereka di sejumlah momen penting.

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Pertemuan pertama terjadi di semifinal Euro 2024 di Munich, ketika Spanyol menang 2-1 setelah membalikkan ketertinggalan akibat gol cepat menjadi kemenangan, berkat gol indah Lamine, lalu disusul gol Dani Olmo beberapa menit kemudian.

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Spanyol juga menyingkirkan Prancis dari Nations League di Stuttgart pada 2025, lewat laga bersejarah yang berakhir 5-4 dan sempat diwarnai dominasi telak Spanyol di salah satu fasenya.

Pertemuan terbaru berlangsung di Dallas, ketika Spanyol tampil memukau dan melaju ke final Piala Dunia berkat dua gol dari Oyarzabal dan Pedro Porro.

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Dalam laga tersebut, Prancis tidak tampil sesuai harapan, sementara Rodri menguasai lini tengah dan Lamine membuat bek sayap Digne kewalahan di sisi yang ditempatinya. Di saat yang sama, kuartet bintang Prancis gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Unai Simon.

Timnas Prancis yang baru, di bawah komando Zinedine Zidane yang akan menggantikan Didier Deschamps, masih diperkuat bintang-bintang andalannya, terutama Olise, Mbappe, Doue, dan Dembele, ditambah wajah-wajah baru seperti Kroupi. Hal ini memberi mereka motivasi besar untuk membalas dendam kepada Spanyol.

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Adapun lawan kedua yang pasti masuk hitungan undian adalah Jerman, yang tampil impresif di Berlin dan menggilas Belanda lima gol tanpa balas. Hasil itu mencerminkan mulai terlihatnya sentuhan Jurgen Klopp pada permainan tim.

Dengan bersinarnya Wirtz, kepercayaan kepada Havertz sebagai penyerang murni, serta stabilnya lini tengah dengan kehadiran Kimmich dan Pavlovic, Jerman tidak akan kesulitan memotivasi para pemainnya jika undian mempertemukan mereka dengan Spanyol.

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Laga di Stuttgart tetap menjadi salah satu momen paling berkesan dalam sejarah kedua tim, setelah Spanyol tampil luar biasa di Neckarstadion yang tribunenya dipadati penonton, di tengah suasana pesta di negara yang tengah bersiap merayakan gelar juara timnasnya.

Namun, Spanyol menunjukkan karakter yang kuat dan mampu bertahan dari tekanan Jerman hingga laga berlanjut ke babak tambahan waktu. Ketika semua orang mengira pertandingan akan ditentukan lewat adu penalti, Merino melompat tinggi, seperti yang dilakukan ayahnya seperempat abad silam, dan mencetak gol sundulan indah yang memberi Spanyol kemenangan.

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Meski secara historis Spanyol beberapa kali menelan kekalahan menyakitkan dari Jerman, kemenangan-kemenangan terpenting dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi milik mereka, dimulai dari final Euro 2008, lalu semifinal Piala Dunia 2010.

Spanyol juga meraih kemenangan bersejarah 6-0 di Stadion La Cartuja, dalam laga yang diwarnai hat-trick Ferran Torres, sebelum kembali menegaskan keunggulan atas Jerman dengan menang di semifinal Euro 2024.

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Portugal menjadi calon lawan terakhir Spanyol di perempat final. Status mereka memang belum dipastikan, tetapi semua indikasi mengarah pada kelolosan mereka, yang berarti Spanyol akan menjalani dua laga yang sangat berat.

Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di era pasca-Cristiano Ronaldo di level internasional, dengan babak 16 besar Piala Dunia juga masuk hitungan, setelah Spanyol sebelumnya menyingkirkan Portugal di Dallas lewat gol Merino dan memastikan tempat di perempat final.

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Laga-laga perempat final dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 30 Maret, dengan catatan Portugal saat ini berstatus juara bertahan turnamen.