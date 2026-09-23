Zidane akan menerapkan aturan Real Madrid bersama Prancis: bagaimana posisi Mbappe?

Zinedine Zidane, pelatih baru timnas Prancis, telah menetapkan hierarki para kapten "Les Bleus" dalam salah satu keputusan penting pertamanya sejak mengemban tanggung jawab tersebut, setelah memilih 4 pemain berdasarkan senioritas dalam mengenakan seragam timnas.

Seperti yang telah diperkirakan, Kylian Mbappe mempertahankan ban kapten, sementara Ousmane Dembele menempati posisi wakil kapten, lalu Adrien Rabiot di posisi ketiga, dan Jules Kounde keempat dalam hierarki kapten, sesuai yang dipublikasikan jaringan RMC Prancis.

Pemilihan keempat pemain ini terutama didasarkan pada jumlah penampilan internasional, di mana Mbappe telah menjalani 106 pertandingan bersama timnas Prancis, berbanding 67 penampilan untuk Dembele, 66 untuk Rabiot, dan 56 untuk Kounde.

Aturan Real Madrid

Didier Deschamps, mantan pelatih timnas Prancis, sebelumnya tetap mempercayakan ban kapten kepada Mbappe sejak ia ditunjuk sebagai kapten pada tahun 2023, tanpa menetapkan hierarki yang tetap dan jelas untuk para kapten lainnya.

Selama periode absennya Mbappe atau saat ia keluar dari pertandingan, ban kapten dikenakan oleh Mike Maignan, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, dan Lucas Digne, tanpa adanya urutan yang pasti dan tetap di antara mereka.

Keputusan Zidane ini juga mencerminkan sebuah prinsip yang secara tradisional dikaitkan dengan sepak bola Spanyol, khususnya Real Madrid, di mana senioritas di dalam ruang ganti memainkan peran penting dalam menentukan para kapten tim, sebuah aturan yang dipahami betul oleh sang pelatih Prancis berkat pengalaman panjangnya bersama klub kerajaan tersebut.

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Percakapan khusus dengan Mbappe sebelum bergabung dengan timnas

Jaringan RMC sebelumnya mengungkap bahwa Zidane melakukan pembicaraan dengan Mbappe sebelum dimulainya pemusatan pertamanya bersama timnas Prancis, dan selama itu mereka membahas sejumlah hal, di antaranya posisi sang pemain di lapangan.

Kapten timnas Prancis itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa ia akan tetap mempertahankan ban kapten di era Zidane, seiring keinginan pelatih baru tersebut untuk menetapkan fondasi yang jelas di dalam skuad dan menentukan peran para pemainnya sejak awal.

Pemilihan keempat kapten ini menjadi salah satu keputusan pertama yang paling menonjol di era Zidane, dengan Mbappe tetap berada di puncak, Dembele mengemban peran wakil kapten, lalu Rabiot dan Kounde di sisa hierarki kapten.

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