Zian Flemming sangat jelas mengenai hubungannya dengan Ronald Koeman menjelang Piala Dunia

Zian Flemming mengungkapkan dalam acara Goedemorgen Eredivisie bahwa Ronald Koeman sama sekali belum menghubunginya. Meskipun demikian, penyerang Burnley ini sangat berharap bisa masuk dalam skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia.

Flemming berhasil mencetak sepuluh gol di Liga Premier musim ini, dengan dua pertandingan tersisa. Ia bahkan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Burnley.

Namun, Koeman tidak menghubunginya. “Semua orang di sini menanyakan hal ini kepada saya. Mereka penasaran kapan skuad akan diumumkan. Saya tidak mengenal pemain Belanda lain yang mencetak sepuluh gol di Premier League.”

“Tapi tidak ada kontak sama sekali dengan saya. Nol kontak,” tutup mantan penyerang yang pernah membela Ajax, PEC Zwolle, dan Fortuna Sittard ini.

Hans Kraay junior menanggapi dengan heran atas pernyataan Flemming. “Ronald Koeman junior telah memberitahuku bahwa kamu memang sedang diawasi secara ketat oleh pelatih timnas.”

Peluang Flemming untuk masuk dalam skuad Oranje telah meningkat pesat dalam beberapa pekan terakhir. Memphis Depay masih belum fit, dan Emmanuel Emegha juga sedang mengalami cedera.