Zian Flemming pada Sabtu mencetak gol pertamanya untuk Ipswich Town. Penyerang Belanda itu mencetak gol kemenangan melawan Crystal Palace sesaat sebelum waktu normal berakhir: 2-3. Pada saat yang sama, Justin Kluivert juga mencetak gol untuk klubnya, AFC Bournemouth.

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

Di kedua tim, ada pemain Belanda yang tampil sebagai starter: Quinten Timber di Crystal Palace, Kjell Scherpen di Ipswich. Flemming harus memulai dari bangku cadangan, tetapi masuk pada pertengahan babak kedua.

Gol-gol dari Anan Khalaili dan Emersonn membuat skor menjadi 1-1 ketika tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang setelah laga berjalan lebih dari setengah jam. Axel Disasi melakukan pelanggaran keras dan harus meninggalkan lapangan usai menerima kartu merah langsung.

Leif Davis kemudian membawa Ipswich unggul sesaat sebelum turun minum, tetapi mantan striker FC Groningen, Jørgen Strand Larsen, membuat skor menjadi 2-2 pada babak kedua. Flemming, yang didatangkan dari Burnley pada musim panas ini, kemudian menceploskan gol kemenangan 2-3 sesaat sebelum waktu normal berakhir.

AFC Bournemouth - Brentford 2-2

Bournemouth tampil lebih dominan di kandang sendiri, tetapi sangat kesulitan menghadapi Brentford. Bahkan, lewat Kevin Schade, tim tamu unggul 0-1 sepuluh menit sebelum turun minum.

Namun, mereka tidak bisa lama menikmatinya. Kluivert-lah yang empat menit kemudian mencetak gol penyama kedudukan 1-1 sambil terjatuh. Itu menjadi gol pertamanya pada musim baru.

Dua gol juga tercipta dalam sepuluh menit setelah jeda: Marcus Tavernier untuk Bournemouth, dan Schade kembali untuk Brentford. Skor pun tetap 2-2.