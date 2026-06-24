'Zian Flemming kemungkinan besar tetap bermain di Liga Premier: klub menunjukkan minat'

Zian Flemming terdegradasi dari Liga Premier bersama Burnley musim ini, namun pemain asal Belanda itu berhasil meninggalkan kesan yang sangat kuat. Kesan yang begitu baik hingga Brentford menunjukkan ketertarikan padanya, demikian menurut jurnalis Ben Jacobs.

Penyerang berusia 27 tahun ini mengalami perkembangan pesat dan mencetak 11 gol dari 29 pertandingan Liga Premier musim lalu. Namun, hal itu tidak cukup untuk menghindari degradasi.

Brentford tampaknya ingin memanfaatkan degradasi Burnley secara maksimal dan menunjukkan minat pada mantan pemain muda Ajax tersebut. Belum diketahui sejauh mana perkembangan negosiasi tersebut.

Jika transfer ini terwujud, Flemming harus bersaing dengan Igor Thiago. Pemain asal Brasil itu berhasil mencetak tidak kurang dari 22 gol di Liga Premier, yang membuatnya mendapat tempat di skuad Piala Dunia asuhan Carlo Ancelotti.

Flemming sendiri juga terus dikaitkan dengan Piala Dunia dan secara tegas berusaha mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia asuhan Ronald Koeman, namun meskipun menjalani musim yang bagus, ia tetap tidak terpilih.

Penyerang tangguh ini secara permanen dibeli oleh Burnley pada musim panas lalu, klub yang sebelumnya telah meminjamnya. Burnley membayar lebih dari delapan juta euro untuk jasanya, dan hal itu terbukti menjadi keputusan yang tepat. Nilai transfer pemain asal Belanda ini, menurut Transfermarkt, saat ini mencapai 12 juta euro.

Di Belanda, Flemming pernah membela Jong Ajax, PEC Zwolle, NEC, dan Fortuna Sittard. Kontraknya di Burnley masih berlaku hingga pertengahan 2029.