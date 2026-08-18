Zian Flemming bisa tiba-tiba kembali ke Eredivisie

Zian Flemming masuk radar klub-klub Belanda, demikian dilaporkan jurnalis Inggris yang biasanya sangat tepercaya, Ben Jacobs. Namun, persaingan untuk mendapatkan Flemming sangat ketat.

Penyerang Burnley itu kembali mencuri perhatian pada akhir pekan lalu. Dalam hasil imbang 2-2 melawan West Ham United, penyerang Belanda tersebut memborong kedua gol timnya.

Meski pelatih Burnley Nicky Hayen ingin Flemming bertahan, mantan pemain Ajax dan Fortuna Sittard itu tampaknya tetap akan menyelesaikan kepindahan.

Menurut Jacobs, sejumlah klub dari Belanda, Italia, dan Prancis meminati sang penyerang. Everton juga secara jelas disebut sebagai kemungkinan tujuan.

Flemming bermain bersama Burnley di Premier League musim lalu. Di level tertinggi Inggris, ia mampu mencetak sebelas gol.

Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya bertahan bersama The Clarets. Itu juga belum cukup bagi Ronald Koeman untuk membawanya ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.