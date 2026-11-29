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Gianluca Zambrotta, pria asal Como yang pernah membela Como (1994-97) dan Juventus (1999-2006), berbicara kepada Gazzetta dello Sport menjelang pertandingan malam ini antara tim asuhan Cesc Fabregas dan tim asuhan Luciano Spalletti.

"Como lebih diunggulkan. Mereka datang ke pertandingan ini dalam kondisi lebih baik. Tanpa bermaksud membawa sial, mereka unggul lima poin dan berada di peringkat ketiga Liga Champions. Ini akan sulit bagi Juventus: Fabregas tidak pernah kalah di Sinigaglia, bahkan selalu menang kecuali saat imbang melawan Roma. Namun, Juventus telah menunjukkan peningkatan, meski beberapa pertandingan terakhir mereka tidak sulit," kata mantan bek sayap timnas yang menjuarai Piala Dunia 2006 itu.

Zambrotta melanjutkan: "Spalletti banyak merotasi pemain di Liga Europa, jadi ia akan memiliki banyak pemain inti yang sudah beristirahat. Fabregas akan mengantisipasi Juventus yang bertekad meraih hasil: ini tidak akan mudah, meski secara fisik Como tampak sedikit menurun bagi saya. Yang bermain selalu pemain yang sama."

Mengenai para penyerang Juventus: "Pernyataan Spalletti bukan muncul tanpa alasan. Ia mengirim pesan kepada klub dan tentu sudah berbicara dengan manajemen: pada Januari mereka akan mencari seorang pemain nomor 9, karena baik Kolo Muani maupun Woltemade bukan pemain seperti itu. Namun, masih harus dilihat pemain seperti apa yang bisa didatangkan dan dengan skema apa. Scamacca jarang bermain di Atalanta dan Spalletti mengenalnya dari timnas... Saya sedih melihat Vlahovic mencetak 11 gol di Super Lig Turki: Besiktas dan Italiano membuatnya bermain dengan tenang, tanpa terlalu banyak tekanan. Perubahan performa ini menimbulkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan baik di Juventus... Como juga kekurangan penyerang tanpa Kean: Douvikas tidak bisa bermain di semua pertandingan."