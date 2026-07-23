Zamalek mengumumkan kabar gembira untuk para pendukungnya, terkait berkas perolehan lisensi Afrika, untuk berpartisipasi dalam turnamen Liga Champions Afrika, pada musim mendatang.

Zamalek meraih gelar Liga Mesir pada musim lalu, yang membuatnya berhak berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika, tetapi klub tersebut mengalami sanksi dari FIFA, karena tunggakan hak keuangan sejumlah pelatih dan pemain terdahulu, yang mengancam perolehan lisensi Afrika mereka.

Insinyur Hisham Nasr, Wakil Presiden Zamalek, mengatakan bahwa dewan direksi berhasil menyelesaikan semua kasus yang berkaitan dengan berkas lisensi Afrika di Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", setelah menyelesaikan pembayaran hak keuangan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang diperlukan untuk memenuhi syarat perolehan lisensi.

Hisham Nasr menambahkan, dalam pernyataannya kepada aplikasi resmi klub Zamalek "Zamalkawy", pada hari Kamis ini: "Dewan direksi, yang dipimpin oleh Kapten Hussein Labib, menempatkan berkas ini di puncak prioritasnya selama periode lalu, demi menjamin Zamalek memperoleh lisensi Afrika dan berpartisipasi dalam turnamen kontinental tanpa hambatan apa pun".

Ia melanjutkan: "Kami membentuk komite yang dipimpin oleh Kapten Hussein Labib, Presiden klub, yang bekerja selama periode lalu untuk menyediakan dan menghimpun jumlah dana yang diperlukan guna menyelesaikan berkas ini sepenuhnya, dan kami berhasil membayar hak keuangan klub Oleksandriya asal Ukraina, di samping hak keuangan pemain Ibrahima Ndiaye, sehingga kedua kasus itu ditutup secara final terkait lisensi Afrika".

Ia menambahkan: "Kedua kasus itu sangat sulit, dan kami menghadapi hambatan dari pihak-pihak eksternal, tetapi pada akhirnya kami berhasil menyelesaikan krisis tersebut".

Ia meneruskan: "Pencapaian ini datang setelah upaya besar dari dewan direksi, yang berkomitmen menyelesaikan semua kewajiban yang diperlukan dalam berkas ini, yang mencerminkan komitmen klub dalam menerapkan regulasi, dan menjaga hak Zamalek untuk berpartisipasi dalam turnamen kontinental".

Hisham Nasr menutup pernyataannya, menegaskan bahwa dewan direksi akan terus bekerja untuk menyelesaikan semua berkas demi mewujudkan stabilitas bagi klub, dan mendukung perjalanan tim pada tahap mendatang.