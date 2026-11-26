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Gelombang solidaritas bagi para korban kebakaran tragis yang terjadi di atas Jalan Lingkar di kawasan Warraq terus mengalir. Zamalek mengumumkan telah menyurati Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk meminta waktu mengheningkan cipta selama satu menit sebelum laga melawan Club Africain asal Tunisia, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam mendatang. Sementara itu, Kabinet mengungkapkan telah menerima sumbangan senilai 30 juta pound Mesir dari tiga pengusaha untuk membantu keluarga korban dan para korban luka.

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Insiden tersebut terjadi pada Rabu malam, ketika kebakaran melanda Jalan Lingkar di kawasan Warraq. Api berawal dari sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak yang terbakar, lalu menjalar ke sejumlah kendaraan lain. Kebakaran itu menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, sehingga pasukan pertahanan sipil dan ambulans harus diterjunkan untuk menangani situasi serta membawa para korban luka ke rumah sakit.

Langkah Zamalek merupakan wujud solidaritas klub terhadap keluarga korban insiden yang terjadi kemarin, Rabu, dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia serta terluka. Klub meminta waktu mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang para korban yang meninggal sebelum laga Zamalek melawan Club Africain asal Tunisia dimulai, dalam lanjutan matchday pertama fase grup Liga Champions Afrika.

Dalam pernyataan resminya, Zamalek menegaskan telah mengajukan permohonan resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika dan kini menunggu jawaban terkait persetujuan untuk mengheningkan cipta selama satu menit sebelum pertandingan dimulai. Langkah ini diambil sebagai bentuk turut berduka bersama keluarga korban dan menyampaikan belasungkawa atas musibah yang memilukan tersebut.

Zamalek juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan mendoakan kesembuhan segera bagi seluruh korban yang mengalami luka akibat insiden itu. Klub menegaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan bentuk solidaritas dan dukungan kepada pihak-pihak yang terdampak dalam situasi sulit ini.

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Yassin Mansour Sumbang 10 Juta Pound Mesir

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Di sisi lain, Kabinet mengumumkan telah menerima sumbangan senilai 30 juta pound Mesir dari tiga pengusaha, sebagai bagian dari inisiatif yang diluncurkan para perwakilan kalangan bisnis untuk membantu keluarga korban dan para korban luka dalam kebakaran yang terjadi di atas Jalan Lingkar di kawasan Warraq.

Penasihat Mohamed Adel, juru bicara resmi Kepresidenan Kabinet, menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa Hisham Talaat Moustafa, insinyur Ahmed Ezz, dan Yassin Mansour, wakil presiden Al Ahly, masing-masing menyumbangkan 10 juta pound Mesir, sehingga total sumbangan mencapai 30 juta pound Mesir. Dana tersebut ditujukan untuk membantu keluarga yang terdampak dan meringankan dampak insiden tersebut.

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Juru bicara resmi itu menambahkan bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan cepat untuk mendukung langkah negara dalam memberikan bantuan kepada keluarga korban dan para korban luka, mengingat dampak kemanusiaan dari insiden yang menimbulkan duka mendalam secara luas tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Dr. Mostafa Madbouly menyampaikan terima kasih kepada ketiga pengusaha atas inisiatif mereka. Ia juga menugaskan Kementerian Solidaritas Sosial untuk bertanggung jawab menyalurkan sumbangan kepada keluarga korban dan para korban luka yang berhak menerimanya, guna memastikan bantuan sampai kepada pihak yang terdampak.

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Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa jumlah korban mencapai 31 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Sebanyak 39 ambulans dikerahkan untuk menangani insiden tersebut dan membawa para korban luka guna mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, sementara pemantauan kondisi para pasien di rumah sakit terus berlanjut.