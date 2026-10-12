Zamalek mengeluarkan pernyataan keras yang menyerang perangkat pertandingan yang memimpin laga el-Clasico Mesir melawan Al Ahly, yang berakhir dengan kemenangan Al Ahly dua gol tanpa balas.

Dalam pernyataan melalui akunnya di situs X, Zamalek menyatakan akan mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Mesir terhadap komite utama perwasitan.

Menurut pernyataan Zamalek, klub berjuluk The White Knights itu menjadi korban ketidakadilan perwasitan, yang menyebabkan kekalahan serta sia-sianya usaha para pemain dan staf kepelatihan.

Pernyataan itu melanjutkan, "Penggunaan perangkat wasit yang tidak dikenal dan jauh di bawah nilai pertandingan ini telah menghasilkan sejumlah keputusan yang sengaja diarahkan secara terang-terangan melawan Zamalek, sehingga memengaruhi jalannya dan hasil pertandingan."

Zamalek menegaskan, mengutip beberapa pakar perwasitan, "Ada dua penalti yang tidak diberikan untuk kami, selain tidak ditinjaunya lebih dari satu situasi yang menguntungkan kami melalui teknologi video."

Zamalek membebankan tanggung jawab atas kekalahan ini kepada komite perwasitan, karena terpengaruh oleh kampanye yang menyerang mereka sebelum liga dimulai, yang berujung pada hilangnya keadilan serta kesengajaan komite untuk berpihak dan memanjakan satu pihak dengan mengorbankan Zamalek.

Zamalek menekankan bahwa mereka tidak akan berdiam diri dan akan melindungi hak-hak klub serta para pendukungnya, sembari menyatakan ketidakpuasan mendalam terhadap cara komite perwasitan dikelola saat ini, dengan bukti kesalahan-kesalahan wasit asal Slovenia dalam laga el-Clasico tersebut.

Pernyataan itu ditutup dengan, "Ada pihak-pihak di dalam komite perwasitan yang harus mengevaluasi diri mereka sendiri terkait pemilihan wasit, dan harus mampu memikul tanggung jawab, agar keadilan menjadi dasar perwasitan dalam pertandingan-pertandingan."



