Zamalek Mengumumkan Telah Menangguhkan Pengaduan Terhadap Zizo... dan Ayah Pemain Tersebut Menanggapi

Klub Zamalek mengumumkan bahwa mereka telah menerima pemberitahuan resmi dari Federasi Sepak Bola Mesir, yang menyatakan keputusan Komite Urusan Pemain untuk menghentikan pengaduan yang diajukan oleh mantan bintang mereka, Ahmed Mustafa “Zizo”, terhadap “Kastil Putih”, sebelum ayah sang pemain menanggapi dengan mengumumkan akan menaikkan tingkat sengketa dan mengajukan kasus ini ke Pengadilan Olahraga Internasional.

Dalam pernyataan resminya, Zamalek mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Mesir telah memberitahukan klub tersebut mengenai keputusan Komite Urusan Pemain, yang dikeluarkan setelah meninjau pengaduan dan mempelajari dokumen-dokumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan pada akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengaduan tersebut.

Zizo sebelumnya telah mengajukan pengaduan ke Federasi Sepak Bola Mesir untuk menuntut pembayaran hak finansialnya yang tertunda dari Zamalek, setelah ia meninggalkan tim tersebut seiring berakhirnya kontraknya pada musim panas 2025 dan pindah ke Al-Ahly melalui transfer bebas.

Di sisi lain, Zamalek sebelumnya telah mengajukan pengaduan terhadap sang pemain karena ketidakhadirannya dalam sesi latihan tim selama periode akhir kontraknya dengan klub.

Tanggapan pihak Zizo terhadap keputusan tersebut tidak lama datang; Mustafa Zizo, ayah sang pemain sekaligus agennya, menegaskan bahwa keluarga akan mengajukan banding resmi terhadap keputusan Komite Urusan Pemain, dengan menganggap keputusan tersebut “tidak dapat dipahami” bagi mereka.

Ayah Zizo, dalam pernyataan eksklusif kepada situs“Yalla Kora” Mesir, mengatakan: “Kami akan mengajukan banding terhadap keputusan Federasi Sepak Bola, dan setelah itu kami akan mengajukan kasus ini ke Pengadilan Olahraga Internasional (CAS), serta akan memperjuangkan seluruh hak sang pemain.”

Ia menambahkan bahwa pengaduan diajukan pada 8 April 2025, dan sidang dengar keterangan dijadwalkan pada September tahun yang sama. Keputusan semula dijadwalkan keluar pada November, namun kemudian ditunda, hingga masa jabatan Komite Urusan Pemain berakhir tanpa putusan, sehingga mereka terkejut hari ini dengan keputusan untuk menghentikan pengaduan tersebut.

Ia juga mengkritik tuntutan finansial Zamalek, menjelaskan bahwa klub tersebut menuntut pembayaran sebesar 60 juta pound dengan dalih penampilan Zizo dalam sebuah program televisi dan iklan komersial, meskipun persentase yang menjadi hak klub – jika memang ada – tidak melebihi 20%, menurutnya.

Ayah sang pemain menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa proses hukum akan terus berlanjut, sambil menekankan bahwa Zizo tidak akan melepaskan hak-haknya dan akan terus menindaklanjuti kasus ini hingga ke Pengadilan Olahraga Internasional jika diperlukan.

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