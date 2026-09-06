Pemain internasional Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, menerima pukulan baru sebelum memulai petualangan Eropanya, setelah pelatih Chile, Manuel Pellegrini, juru taktik Real Betis Spanyol, memutuskan untuk mencoretnya dari daftar skuad tim yang bersiap menghadapi Lille Prancis di Liga Champions Eropa.

Pellegrini mengumumkan, hari Minggu ini, daftar skuad Real Betis yang akan menjalani laga melawan Lille, Selasa malam mendatang, dalam ajang pertandingan pekan pertama fase liga di kompetisi Liga Champions Eropa.

Daftar tersebut menyaksikan absennya Abdessamad Ezzalzouli, yang tidak mampu masuk dalam kelompok pemain yang dipanggil untuk pertandingan ini, sementara pada saat yang sama daftar itu memuat sejumlah bintang paling menonjol tim, seperti Isco, Giovani Lo Celso, Antony, dan Dani Ceballos.

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Absennya Ezzalzouli dari laga Eropa yang dinanti ini datang setelah ia juga absen dari pertandingan Real Betis melawan Real Madrid, dalam pekan terakhir ajang Liga Spanyol, akibat menderita infeksi virus.

Pemain Maroko itu baru-baru ini sempat kembali ke lapangan setelah mengatasi masalah fisiknya, di mana ia tampil selama beberapa menit dalam laga Real Betis melawan Levante pada pekan lalu, sebelum penderitaannya kembali muncul akibat infeksi virus, yang membuatnya kembali tidak bisa bergabung dengan tim.

Ezzalzouli berharap dapat segera mengatasi krisis ini dan memulihkan kebugarannya, agar bisa kembali masuk dalam perhitungan Pellegrini pada pertandingan-pertandingan mendatang, terutama dengan masuknya Real Betis ke persaingan Eropa.