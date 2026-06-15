Zalzouli meninggalkan Piala Dunia dengan hati yang hancur... Apa yang menantinya di Prancis?

Pemain Real Betis asal Maroko, Abdel Samad Al-Zalzuli, kembali ke Spanyol hari ini, Senin, setelah secara definitif ditarik dari Piala Dunia 2026 akibat cedera ligamen kolateral medial pada lutut kanannya, yang dialaminya selama pertandingan persahabatan terakhir melawan Norwegia. Dengan demikian, partisipasinya dalam turnamen ini berakhir setelah ia menyaksikan pertandingan pembuka Maroko melawan Brasil.

Menurut pengumuman klub Real Betis melalui saluran resminya, pemain tersebut "akan langsung terbang ke Elche untuk mengunjungi keluarganya selama beberapa hari, dan dari sana ia akan menuju Prancis untuk memulai tahap pertama pemulihannya di pusat spesialis cedera lutut, atas kesepakatan antara pemain dan tim medis Betis," sambil mencatat bahwa klub bertujuan agar pemain fokus pada pemulihan dan menjauh dari rutinitas hariannya di Sevilla.

Belum ada tanggal pasti kapan El Zalzouli akan kembali ke lapangan, meskipun diperkirakan ia akan absen selama lebih dari sebulan, di mana ia mungkin akan bergabung dengan latihan persiapan timnya untuk musim baru di bawah asuhan pelatih Pellegrini pada bulan Juli mendatang, tergantung pada kemajuan pemulihannya dari cedera.

Cedera ini merupakan pukulan telak bagi pemain Maroko tersebut yang berharap bisa bermain bersama timnas negaranya. Ia hanya bisa menonton pertandingan pembuka timnas Maroko melawan Brasil dari tribun penonton sebelum kembali ke Spanyol untuk memulai proses pemulihan, sementara Betis berharap ia bisa kembali tepat waktu untuk persiapan musim baru.