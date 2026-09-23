Akun resmi La Liga di platform "X" mengumumkan, pada Rabu hari ini, daftar kandidat penghargaan pemain terbaik di bawah 23 tahun untuk bulan September 2026, yang digelar bekerja sama dengan "Riyadh Season".

Daftar tersebut memuat 5 pemain, yaitu pemain Maroko Yassir Zabiri, penyerang Racing Santander; Alberto Molero, pemain Villarreal; Pau Cubarsi, bek Barcelona; Miguel Sierra, sayap Sevilla; dan Yoel Lago, pemain Celta Vigo.

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Ini menjadi kali kedua secara beruntun Zabiri masuk daftar kandidat penghargaan tersebut, setelah Agustus lalu, ketika penghargaan itu diraih pemain Espanyol Javi Hernandez.

Zabiri, yang berusia 21 tahun, menampilkan awal yang menonjol pada musim perdananya di La Liga bersama Racing Santander, klub yang ia bela dengan status pinjaman dari Stade Rennes Prancis, di mana ia mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan, di antaranya hat-trick ke gawang Elche, dua gol ke gawang Alaves, serta satu gol ke gawang Barcelona.

Zabiri merupakan salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Maroko, karena ia berkontribusi dalam mengantarkan Maroko (U-20) meraih gelar Piala Dunia Junior 2025 di Chili, dan mencetak 5 gol sepanjang turnamen, di antaranya dua gol pada partai final melawan Argentina (2-0), serta ia meraih penghargaan Sepatu Perak.

Zabiri juga mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas senior Maroko, dalam pemusatan latihan saat ini yang akan menyaksikan dua pertandingan melawan Gabon dan Lesotho, dalam ajang Piala Afrika, sebelum menghadapi Ghana secara persahabatan.

Di sisi lain, Pau Cubarsi, bek Barcelona berusia 19 tahun, terus menegaskan kehadirannya di antara bintang-bintang terkemuka La Liga, setelah sebelumnya meraih penghargaan pemain terbaik di bawah 23 tahun pada April 2026.

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