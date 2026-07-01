Yusti menjawab... Apakah ia akan menjadi presiden Barcelona setelah masa jabatan Laporta saat ini berakhir?

Rafael Yusti, mantan presiden Barcelona, mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan kembali memimpin klub di masa depan, menggantikan Juan Laporta, presiden Barça saat ini.

Juan Laporta kembali dilantik sebagai presiden Barcelona pada hari Rabu ini, menandai dimulainya masa jabatan keempatnya memimpin klub tersebut. Pelantikan ini berlangsung di Aula Auditorium 1899 yang dipadati hadirin, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dari dunia politik dan olahraga, serta tokoh-tokoh terkemuka dari klub Barcelona.

Sebelum upacara serah terima resmi, Rafael Yusti, yang menjabat sebagai presiden sementara sejak dimulainya proses pemilihan pada 15 Maret lalu, berbicara kepada program “El Mon” di stasiun radio RAC1, dan menampilkan dirinya sebagai calon penerus Laporta.

Ia menyatakan: “Saya tidak hanya tidak mengesampingkan hal itu, tetapi juga menginginkannya karena saya merasa dihargai.”

Dia melanjutkan: “Apakah saya akan menjadi presiden Barcelona berikutnya? Saya berharap demikian karena saya merasa dicintai. Hari ini adalah hari Juan Laporta, tetapi saya tidak menyingkirkannya; justru saya berharap bisa menjadi presiden.”

Di saat yang sama, Yusti menjelaskan bahwa “pernyataan saya bahwa saya berharap demikian tidak berarti saya pasti menjadi calon” ketika masa jabatan dewan direksi saat ini, yang dipimpin oleh Laporta, berakhir, yang dimulai Rabu depan.

Sejak menjabat sebagai presiden pada bulan Februari, Yusti merasakan kebanggaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

Ia menyebut prestasi olahraga sebagai momen terbaik selama masa jabatannya, terutama saat tim utama berhasil meraih gelar La Liga.

Sebenarnya, ia mengenang awal yang sulit dengan berkata: “Ketika kami pergi ke stadion Atlético Madrid untuk pertandingan piala, dan kami tertinggal 4-0 di babak pertama, saya berpikir: ‘Saya tidak akan pernah bisa bangkit dari situasi ini.’ Lalu, di atas semua itu, kami kalah di pertandingan berikutnya melawan Girona.”

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa lelucon “Yusti si Pembawa Sial” telah menyebar di antara rekan-rekannya di dewan direksi. Ia menambahkan sambil bercanda: “Jika lelucon ini menyebar ke ruang ganti, itu akan menjadi akhir bagimu.”

Kesuksesan olahraga ini memungkinkannya menikmati tanggung jawabnya. Ia menegaskan, “Berkat tim luar biasa yang kami miliki, kami berhasil memenangkan liga yang sangat sulit.”

Di akhir pembicaraannya, ia menjelaskan bahwa jabatan presiden sangat berbeda dengan jabatan anggota dewan direksi, di mana peran presiden terbatas pada satu bidang tanggung jawab saja.