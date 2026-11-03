Bukan hanya Champions League senior yang bergulir. Youth League, ajang Champions League untuk pemain muda, juga berlangsung, dengan Inter dan Roma Primavera masing-masing bertandang ke markas Feyenoord dan Manchester United. Keduanya tidak meraih hasil yang diharapkan. Inter menelan kekalahan kedua dalam empat pertandingan, sementara Roma bermain imbang tetapi tetap berada di zona playoff.

FEYENOORD-INTER 3-1 - Inter asuhan Bigica langsung mengawali laga dengan buruk setelah Haps membawa Feyenoord unggul 1-0 saat pertandingan baru berjalan empat menit. Vukaj mencetak gol penyama kedudukan lewat bola yang meluncur indah, tetapi skor imbang itu tidak bertahan lama. El Harmouz menghukum Inter saat mereka sedang gencar menyerang. Permainan Inter menurun pada babak kedua, lalu kesalahan ceroboh di pengujung laga membuat mereka memberikan penalti yang dikonversi Haps untuk memastikan skor 3-1.

Feyenoord-Inter 3-1

Pencetak gol: 4' Haps (F), 20' Vukaj (I), 32' El Harmouz (F), 86' pen. Haps (F)

Feyenoord (4-3-3): 1 de Mol; 2 Mahamud (88' 15 Roovers), 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks (70' 22 Silva Dias); 10 Grootfaam (80' 19 El Boujjoufi), 6 El Harmouz (C), 8 Faik; 7 Verdonk (70' 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg), 9 Neijenhuis (80' 20 Hadidi), 11 Haps Cadangan: 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 18 Akkermans, 21 Progetti Pelatih: Jimmy Lucassen

Inter (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi (75' 15 Moranduzzo), 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino (67' 14 Rocca); 8 D'Agostino (67' 17 Putsen), 5 La Torre (C) (75' 18 Moressa), 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj (80' 20 Kukulis) Cadangan: 12 Galliera, 13 Pavan, 16 Kartelo, 19 Franchi Pelatih: Emiliano Bigica

Wasit: Menelaos Antoniou (CYP)

Asisten wasit: George Kontemeniotis (CYP) - Evagoras Evagorou (CYP)

Ofisial keempat: Erwin Blank (NED)

Kartu kuning: Sorino (I), Lissi (I), Mahamud (F), La Torre (I)

MANCHESTER UNITED-ROMA 1-1 - Besarnya penantian untuk menyaksikan langsung putra Rooney, yang memulai laga dari bangku cadangan dan masuk pada pengujung pertandingan, serta putra Fletcher, berujung pada awal laga yang agak goyah bagi anak-anak asuh Mattia Scala. Manchester United pun unggul secara layak melalui Thompson pada menit ke-39. Ia menyelesaikan umpan silang Mantato dari sisi kiri menjadi gol. Roma bereaksi pada babak kedua. Pemain berbakat berdarah Italia-Australia, Arena, mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor penalti yang diberikan setelah seorang bek Manchester United melakukan handball di kotak penalti.

Manchester United-Roma 1-1

Pencetak gol: 39' Thompson (M), 80' Arena (pen.)(R)

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Hardy; Helafu, Mills, Armer, Watson; J. Fletcher, Camacho (85' Rooney), T. Fletcher; Mantato (70' Ajayi), Ibragimov, Thompson (88' Brown).

Cadangan: Ford, Orozco, Eze, Shah, McEvoy, McCormack.

Pelatih: Adam Lawrence

ROMA (3-5-2): Kilvinger; Basile (65' Loreti), Paul, Bonifazi; Cama, Maccaroni (83' Forni), Ballarin (74' Romero), Giammattei (46' Arduini), Marchetti; Camara (65' Paratici), Arena.

Cadangan: Marcaccini, Bouaskar, Dattilo, Strata.

Pelatih: Mattia Scala

Wasit: Jacob Karlsen (DEN)

Kartu kuning: Paul (R), Giammattei (R), Basile (R), Helafu (M), Marchetti (R), Camacho (M), Bonifazi (R), Mills (M), Fletcher (M).

KLASEMEN - Dengan hasil ini, Inter tetap berada di posisi ke-26 klasemen dan jauh di luar zona playoff. Sementara itu, Roma tetap menempati posisi keenam dan masih bersaing ketat untuk memperebutkan tempat di playoff.