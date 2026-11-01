Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1085389201.jpgHMB-Media
Diterjemahkan oleh

Youssoufa Moukoko tak lagi sendirian di singgasana! Pemain Eintracht Frankfurt berusia 16 tahun mencetak sejarah Bundesliga

Bundesliga
Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
N. Ilicevic

Pada Sabtu, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Sehari kemudian, ia mencatat sejarah di Bundesliga: Talenta SGE, Niko Ilicevic, menyamai rekor pemain termuda yang pernah tampil di kasta tertinggi sepakbola Jerman saat masuk sebagai pemain pengganti pada menit ketiga masa tambahan waktu dalam laga Eintracht Frankfurt melawan Hamburger SV.

Ilicevic menyamai Youssoufa Moukoko, yang melakoni debut bersama Borussia Dortmund pada 21 November 2020 saat berusia 16 tahun dan satu hari. Ilicevic pun berusia 16 tahun dan satu hari saat meraih kemenangan pada Minggu.

Pelatih Eintracht, Adi Hütter, sebelumnya telah mengisyaratkan akan memainkan pemain muda itu. Hütter mengatakan Ilicevic kemungkinan besar akan masuk skuad dan menambahkan: "Jika situasinya memungkinkan saya memainkannya sebagai pemain pengganti, saya akan melakukannya." Namun, pelatih asal Austria itu menegaskan bahwa ia juga memiliki "kewajiban untuk memperlakukan anak muda seperti dia dengan sangat hati-hati dan sabar".

Ilicevic, yang lahir pada 31 Oktober 2010, telah bermain di tim muda Eintracht Frankfurt sejak 2019. Ia juga pernah bermain untuk timnas Jerman U-16 dan U-17. "Menurut saya, masuk skuad saja pada usia 16 tahun sudah luar biasa," kata Hütter mengenai kemungkinan debut Ilicevic bersama tim senior Eintracht. "Perkembangannya dalam beberapa bulan terakhir sangat bagus."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google