Ilicevic menyamai Youssoufa Moukoko, yang melakoni debut bersama Borussia Dortmund pada 21 November 2020 saat berusia 16 tahun dan satu hari. Ilicevic pun berusia 16 tahun dan satu hari saat meraih kemenangan pada Minggu.

Pelatih Eintracht, Adi Hütter, sebelumnya telah mengisyaratkan akan memainkan pemain muda itu. Hütter mengatakan Ilicevic kemungkinan besar akan masuk skuad dan menambahkan: "Jika situasinya memungkinkan saya memainkannya sebagai pemain pengganti, saya akan melakukannya." Namun, pelatih asal Austria itu menegaskan bahwa ia juga memiliki "kewajiban untuk memperlakukan anak muda seperti dia dengan sangat hati-hati dan sabar".

Ilicevic, yang lahir pada 31 Oktober 2010, telah bermain di tim muda Eintracht Frankfurt sejak 2019. Ia juga pernah bermain untuk timnas Jerman U-16 dan U-17. "Menurut saya, masuk skuad saja pada usia 16 tahun sudah luar biasa," kata Hütter mengenai kemungkinan debut Ilicevic bersama tim senior Eintracht. "Perkembangannya dalam beberapa bulan terakhir sangat bagus."