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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Youssef En-Nesyri menemukan kembali performa terbaiknya bersama Al-Ittihad lewat 3 angka mengesankan

Al-Faisaly vs Al Ittihad
Al-Faisaly
Al Ittihad
Saudi Pro League
Y. En-Nesyri
Arab Saudi
Maroko

Singa Maroko Membuat Peristiwa

Penyerang Al-Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama tim setelah berhasil mencetak dua gol dalam laga menghadapi Al-Faisaly, Jumat malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Pro Roshn.

En-Nesyri berhasil membuka rekening golnya dalam pertandingan tersebut pada menit ke-43 di babak pertama, memanfaatkan umpan dari rekannya asal Nigeria, George Ilenikhena, untuk memberi Al-Ittihad keunggulan penting sebelum berakhirnya babak pertama laga.

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Penyerang Maroko itu tidak berhenti sampai di situ, ia kembali menegaskan ketajamannya di babak kedua setelah berhasil mencetak gol pribadinya yang kedua pada menit ke-59, memimpin serangan Al-Ameed dan melanjutkan kehadiran kuatnya di depan gawang lawan.

Dua gol En-Nesyri ke gawang Al-Faisaly menegaskan kondisi bersinar yang tengah dialami pemain ini belakangan ini, setelah ia juga mencetak gol dalam pertandingan Al-Ittihad sebelumnya menghadapi Al-Feiha, sehingga mengoyak gawang dalam dua pertandingan beruntun di Liga Pro.

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Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
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Ini merupakan kali ketiga Youssef En-Nesyri berhasil mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun dengan kostum Al-Ittihad di ajang liga, sehingga penyerang Maroko itu terus mengukir angka-angka pribadinya bersama Al-Ameed sejak bergabung ke skuad tim.

Dua gol ke gawang Al-Faisaly juga memiliki arti khusus bagi En-Nesyri, karena menjadi brace keduanya dengan kostum Al-Ittihad sejak kepindahannya ke tim, setelah ia mencetak brace pertamanya dalam laga menghadapi Neom yang berakhir dengan kekalahan Al-Ameed dengan skor 3-4, pada 8 April lalu.

Penampilan gemilang En-Nesyri menghadapi Al-Faisaly memberi Al-Ittihad dorongan ofensif yang penting, terutama dengan semakin meningkatnya keharmonisan antara dirinya dan rekan-rekannya di lini depan, sehingga penyerang Maroko itu menegaskan bahwa ia mulai memasuki fase baru dalam pengaruh ofensifnya bersama Al-Ameed, baik dengan mencetak gol, pergerakan, maupun menciptakan ruang bagi rekan-rekannya.

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