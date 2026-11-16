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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Youri Tielemans balas tudingan soal kebiasaan buruk Belgia, bintang Manchester United itu bela Mark van Bommel usai kemenangan telak atas Italia

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Youri Tielemans membela dengan tegas pelatih kepala Belgia Mark van Bommel setelah Belgia memastikan tempat di perempat-final Nations League. Meski menang telak 4-1 atas Italia, gelandang Manchester United itu merasa perlu menanggapi kritik yang kian meningkat terhadap kecenderungan timnya kebobolan gol pada awal pertandingan.

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Belgia kembali bangkit di Brussel

Belgia tertinggal pada menit ke-11 di Stadion King Baudouin, Minggu malam, ketika Pio Esposito menyambar umpan silang Michael Kayode. Namun, Maxim De Cuyper segera menyamakan kedudukan dari jarak sekitar 5,5 meter dengan menaklukkan Gianluigi Donnarumma. Ini menjadi laga kedua berturut-turut ketika tuan rumah bangkit dari ketertinggalan awal, setelah menang 2-1 atas Turki pada Kamis.

Nathan Ngoy kemudian membawa Belgia unggul sebelum Jeremy Doku melewati dua bek dan menaklukkan rekan setimnya di Manchester City. Diego Morereira menambah gol keempat lewat serangan balik cepat untuk memastikan kemenangan.

Italia menyia-nyiakan kesempatan mencetak gol hiburan menjelang akhir laga ketika kiper Senne Lammens menggagalkan penalti Esposito. Dengan Prancis mengalahkan Turki, tim asuhan Van Bommel finis sebagai runner-up Grup A1.

Tielemans bantah tudingan Belgia lambat memulai laga

Berbicara kepada penyiar lokal RTBF setelah peluit akhir, pemain berusia 29 tahun itu ditanya apakah kebobolan lebih dulu dalam kedua pertandingan pada November menunjukkan kurangnya konsentrasi di bawah staf pelatih baru. Tielemans langsung menyela pertanyaan itu untuk membantah anggapan tersebut.

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“Saya rasa tidak,” kata pemain Manchester United itu. “Awal pertandingan tidak pernah mudah, tetapi setelah itu kami merespons dengan baik. Kami tidak panik. Kami punya karakter yang kuat dan kepercayaan diri untuk kembali ke dalam pertandingan.”

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Mendukung pendekatan pelatihnya, Tielemans menambahkan: “Kami memahami dengan baik apa yang ingin ia tanamkan kepada kami melalui intensitas dan keinginan untuk terus maju ini.”

Belgia terus menunjukkan perkembangan positif di bawah Van Bommel

Penampilan meyakinkan pada Minggu itu memberi Van Bommel kemenangan keempat dalam enam pertandingan sejak menggantikan Rudi Garcia sebagai pelatih setelah Piala Dunia 2026. Tielemans menyoroti perkembangan konsisten skuad sepanjang periode pertandingan internasional tersebut.

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“Kami memainkan dua pertandingan dengan baik,” jelasnya. “Kami menunjukkan kualitas kami dengan menyerang dan mencetak gol. Kami berkembang dari pertandingan ke pertandingan, dan itu penting bagi kami sebagai tim. Kami sudah menunjukkan hal itu di Piala Dunia. Kini kami telah lolos ke perempat final.”

Era Pochettino menanti di Old Trafford

Tielemans kini kembali ke Carrington untuk bersiap menghadapi Liverpool di Old Trafford pada Minggu, 22 November. Laga itu menjadi kesempatan pertamanya untuk bekerja sama dengan pelatih baru Manchester United, Mauricio Pochettino.

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Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu akan memimpin Manchester United setelah tugasnya bersama tim nasional Amerika Serikat berakhir. Tim asuhan Pochettino akan menuntaskan rangkaian pertandingannya pada Rabu melawan Haiti, dengan keunggulan agregat telak 6-0 menjelang leg kedua perempat final CONCACAF Nations League.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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