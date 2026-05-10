Youri Regeer menanggapi kegagalan aneh saat berhadapan dengan gawang kosong dalam laga Ajax melawan FC Utrecht

Youri Regeer gagal mencetak gol ke gawang kosong untuk Ajax, yang harus menelan kekalahan di kandang sendiri dari FC Utrecht (1-2). Gelandang tersebut menanggapi kegagalan yang menjadi perbincangan hangat di babak pertama di Johan Cruijff ArenA kepada ESPN setelah pertandingan usai.

Pada menit ke-34, Mika Godts melepaskan tembakan dari luar kotak penalti ke gawang lawan, namun upayanya membentur tiang. Tak ada yang sepertinya menghalangi terciptanya gol saat Regeer menerima bola tepat di belakang garis lima meter. Namun, gelandang tersebut gagal memasukkan bola ke gawang: tendangannya melambung tinggi.

Regeer sudah berada dalam posisi mencetak gol di awal pertandingan setelah menerima umpan terobosan dari Steven Berghuis. Namun, pemain Ajax itu terhenti oleh kiper Vasilios Barkas. ''Tidak, saya sebenarnya tidak ragu-ragu,'' akui pemain Ajax tersebut.

Kesalahan besar pada menit ke-34 kemudian disimpulkan oleh Regeer dengan analisis singkat. "Saya pikir peluang kedua (ke gawang kosong, red.) sedikit lebih sulit, tapi menurut saya pribadi, bola itu harus masuk."

Regeer bermain sedikit lebih maju di lapangan saat melawan Utrecht, meski Ajax tidak melatih hal itu sepanjang minggu. "Tidak, tidak secara khusus sepanjang minggu. Posisi-posisinya sedikit berbeda. Itu keputusan pelatih pada akhirnya."

"Tentu saja Anda berlatih pola-pola," kata Regeer, yang mengungkapkan hal yang menarik. "Dua jam sebelum kick-off kami mendapat susunan pemain, jadi saat itulah kami tahu pasti."

Wartawan Cristian Willaert akhirnya ingin tahu apakah tidak merepotkan bahwa susunan pemain baru diberikan sesaat sebelum kick-off. ''Pada akhirnya, Anda berlatih sepanjang minggu untuk posisi tertentu. Baik Anda mendengar susunan pemain dua jam atau seminggu sebelumnya, Anda harus siap di lapangan. Menurut saya, itu tidak terlalu berpengaruh.''