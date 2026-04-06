Youri Mulder merekomendasikan Koeman: ‘Pemain ini yang belum pernah bermain di level internasional harus dibawa ke Piala Dunia bersama timnas Belanda, dia memiliki catatan statistik terbaik!’

Akibat cedera ligamen silang yang parah yang dialami Jerdy Schouten, tiba-tiba ada satu tempat kosong dalam skuad Piala Dunia tim nasional Belanda. Dalam acara Rondo di Ziggo Sport, Youri Mulder mengemukakan sebuah nama yang mengejutkan.

Theo Janssen pertama-tama mengusulkan nama yang sudah sering dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir: Marten de Roon. “Kamu juga akan melihat tipe pemain tertentu, kan. Schouten adalah gelandang yang sangat andal yang selalu menjaga keseimbangan dalam tim. Dia adalah pemain yang terutama berpikir saat bola berada di pihak lawan.”

“Kami tidak punya banyak pemain seperti itu,” kata Janssen, yang berpendapat bahwa Schouten memang akan menjadi kehilangan besar dalam skuad Piala Dunia Oranje. “Dia juga multifungsi, karena bisa bermain di lini belakang.”

Algemeen Dagblad sebelumnya telah melaporkan pada hari Senin bahwa kembalinya De Roon sedang dipertimbangkan secara serius oleh Oranje. “Tentang De Roon, Koeman tahu: dia bugar, mengenal tim, memahami tekanan, dan memahami dinamika Piala Dunia. Dia juga akan siap mendukung tim sebagai pemain cadangan. Namanya sudah sering dibahas dalam rapat staf rutin Oranje dalam beberapa pekan terakhir.”

Mulder setuju dengan Janssen, tetapi berpendapat bahwa pelatih timnas juga sebaiknya melihat ke Bundesliga. Di sana, di Hoffenheim, bermain Wouter Burger, yang semakin menonjol musim ini. Dia belum pernah dipanggil ke timnas Belanda sebelumnya, tetapi pernah bermain di hampir semua tim muda Oranje.

“Dia tampil sangat baik di Hoffenheim,” Mulder memulai. “Dia memiliki statistik terbaik dalam hal merebut bola… Saat ini, pemantauan pemain juga sangat bergantung pada data. Nah, dia memiliki statistik terbaik. Maka, Burger seharusnya dipanggil ke timnas Belanda.”