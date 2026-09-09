Analis Ziggo Sport, Youri Mulder, tidak senang dengan gol Nacho Ferri yang dianulir saat FC Barcelona vs Feyenoord (5-1). Gol pemain Spanyol itu dibatalkan karena Gjivai Zechiël sesaat sebelumnya berada dalam posisi offside tipis. Mulder berharap aturan offside diubah.

"Saya rasa ini konyol," kata Mulder memulai komentarnya soal momen offside Zechiël. "Ini benar-benar konyol. Selisih kecil seperti itu, hanya satu ujung jari kaki offside, lalu karena itu sebuah gol dianulir..."

"Di mana Marco van Basten? Dengan teorinya yang sangat bagus, yang menurut saya juga didukung Arsène Wenger." Van Basten sudah bertahun-tahun menjadi penentang besar aturan offside, yang paling ia inginkan adalah dihapus sepenuhnya.

Van Basten juga mendukung aturan baru yang diusulkan Wenger, yang menyatakan offside hanya terjadi jika seluruh tubuh penyerang sudah melewati bek terakhir lawan.

"Kalau begitu jari kaki yang masih sedikit tertinggal itu juga bisa ada, itu tetap akan terjadi, hanya saja Anda akan mendapat jauh lebih banyak peluang, kemungkinan, dan gol," ujar Mulder.

Wenger, direktur pengembangan sepak bola FIFA, ingin mendorong idenya dan sudah membuat kompetisi usia muda di Italia dan Swedia bereksperimen dengan aturan itu. Aturan baru tersebut juga telah diuji di Canadian Premier League.

Masih diragukan apakah usulan Wenger akan menjadi standar baru di Eropa. Pasalnya, pria Prancis itu sebelumnya ditolak UEFA pada awal tahun ini, sebelum ia mengajukan usulannya kepada federasi sepak bola Kanada. Terlalu sedikit pejabat UEFA yang mendukung ide Wenger.



