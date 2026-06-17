Youri Mulder bukan penggemar bintang Inggris itu: 'Sudah tidak begitu tergila-gila lagi'

Youri Mulder tidak terlalu terkesan dengan Jude Bellingham. Pemain asal Inggris itu memang berperan penting dalam laga melawan Kroasia (4-2) pada Rabu lalu dengan mencetak gol yang membuat skor menjadi 3-2 tak lama setelah babak kedua dimulai, namun hal itu tidak banyak mengubah pendapat analis NOS tersebut.

Setelah babak pertama yang menegangkan antara Kroasia dan Inggris, papan skor menunjukkan kedudukan 2-2 saat jeda. Bellingham dikirim ke lini belakang oleh Elliot Anderson tak lama setelah babak kedua dimulai, melepaskan tembakan ke sudut jauh, dan membawa Inggris unggul untuk ketiga kalinya.

“Itu memang terasa memuaskan,” kata Mulder membuka pembicaraan. “Kamu kebobolan gol yang membuat skor menjadi 2-2 tepat sebelum jeda. Lalu kamu masuk ke ruang ganti dengan sedikit kekecewaan. Jika kemudian kamu bisa mencetak gol 3-2 hanya dua menit setelah babak kedua dimulai... Itu sangat membantu.” Meskipun Inggris memulai Piala Dunia dengan baik, Mulder tetap memiliki keraguan terhadap tim tersebut.

"Saya tidak tahu apakah Inggris cukup bagus untuk menjadi juara dunia. Lini tengahnya, menurut saya, tidak terlalu hebat dengan Anderson dan Rice. Terutama Anderson, yang sebenarnya pemain sangat bagus, justru mengecewakan saya. Dan Bellingham mencetak gol yang luar biasa, tapi dia juga bisa saja terus menerobos (saat mencetak golnya, red.)."

“Entah kenapa, saya tidak lagi begitu terkesan dengan Bellingham. Gordon juga sebenarnya tidak terlalu menonjol. Di lini belakang ada beberapa pemain tangguh, tapi saya tidak yakin. Saya tidak terlalu terkesan. Meski begitu, ini memang kemenangan yang sangat bagus.”

Rekan analis Arnaut Danjuma justru melihat secercah harapan: Marcus Rashford. Pemain pengganti itu menentukan hasil pertandingan dengan tendangan keras yang akurat setelah melakukan gerakan menggiring bola yang indah. “Tentu saja dia tetap pemain berkualitas tinggi,” kata penyerang Valencia itu.

“Dia kini dipanggil kembali oleh Thomas Tuchel, meski sempat absen dalam waktu yang cukup lama. Namun, dia melakukannya dengan sangat baik: mengambil jeda sejenak, tetap tenang, dan menempatkan bola dengan tepat ke sudut gawang,” kata Danjuma, yang enam kali membela timnas Belanda.