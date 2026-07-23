Youri Baas tidak masuk dalam daftar pemain Ajax untuk laga melawan Vojvodina

Youri Baas dan Dies Janse tidak akan turun sebagai starter pada Kamis malam dalam laga melawan FK Vojvodina. Kedua bek tersebut ‘belum cukup fit’ untuk pertandingan tersebut, demikian dilaporkan Het Algemeen Dagblad.

Pertandingan di babak kualifikasi kedua Conference League ini merupakan pertandingan resmi pertama Ajax di bawah asuhan pelatih Míchel. Pelatih asal Spanyol itu pun harus bermain tanpa Baas dan Janse, meskipun keduanya telah mengikuti sebagian besar sesi persiapan.

Baas bermain sebagai starter dalam tiga pertandingan uji coba pertama Ajax, namun pada pertandingan terakhir melawan Olympiakos (menang 1-0), pemain kidal tersebut sudah absen karena mengalami keluhan ringan.

Janse hanya tampil pada pertandingan pertama pramusim: kekalahan 3-1 melawan Panathinaikos. Setelah itu, sang bek tidak lagi diturunkan untuk klub.

Oleh karena itu, kemungkinan besar Daley Blind akan mengisi posisi di sisi kiri lini tengah. Di sampingnya, Aaron Bouwman diperkirakan akan menjadi starter.

Baas merupakan salah satu pemain andalan di Amsterdam musim lalu, namun hal itu tidak berarti ia akan hengkang musim panas ini. Dalam wawancara dengan Voetbal International, ia mengatakan ‘tidak ingin meninggalkan Ajax’.