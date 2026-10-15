Youri Baas mengejutkan pewawancara setelah kekalahan Ajax: "Itu bukan hal sepele kalau kamu mengatakan itu"

Ajax kalah dari Hajduk Split di Conference League pada Kamis (2-1). Seusai pertandingan, Youri Baas mengatakan di hadapan kamera Ziggo Sport bahwa kurangnya sikap yang tepat membuat timnya kesulitan pada babak pertama. Reporter Wytse van der Goot terkejut mendengar jawaban itu.

"Saya rasa kami benar-benar memulai babak pertama dengan buruk," kata Baas kepada Van der Goot. "Dari segi intensitas, duel, dan kualitas penguasaan bola. Pada babak kedua kami lebih banyak menekan, tetapi kami benar-benar menyia-nyiakan babak pertama."

Permainan Ajax jauh dari memuaskan. Kekalahan itu membuat Ajax mengawali kiprah mereka di fase liga Conference League dengan buruk. "Kami ingin lebih," kata Baas. "Kalau bicara soal babak pertama, soal intensitas, itu tidak boleh menjadi penyebabnya."

"Saya merasa kami kalah dalam adu lari dan duel. Saya rasa itulah gambaran babak pertama," ujar Baas, yang menilai 'penempatan posisi, berlari, bergerak, dan keinginan memenangi duel' belum cukup terlihat.

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Van der Goot terkejut mendengar kata-kata itu. "Itu pernyataan yang cukup serius." Baas menjawab, "Itulah yang saya rasakan pada babak pertama. Tentu saja, stadionnya riuh dan penonton mendukung mereka. Mereka tampil habis-habisan dan kami tidak mampu mengimbanginya, terutama pada babak pertama."

Baas kemudian ditanya soal gol yang mengubah skor menjadi 2-1. "Saya belum melihat tayangan ulang gol itu, tetapi dia (Jofre Torrents, red.) bergerak memotong ke dalam dan ingin mengoper balik kepada saya, hanya saja ada seseorang di belakang saya." Apakah kesalahan itu terjadi karena Torrents dan Baas belum terbiasa bermain bersama? "Saya tidak tahu. Aksi individu seperti itu terjadi di seluruh lapangan."

"Hanya saja, sayang itu terjadi di lini belakang kami," lanjut sang bek, yang tidak percaya kekalahan ini akan merusak kepercayaan diri tim. "Kami tahu apa yang mampu kami lakukan dan di mana posisi kami saat ini." Di mana posisi Ajax? "Belum berada di posisi yang kami inginkan," kata Baas, yang pekan depan akan bersiap menghadapi FC Groningen (tandang) dan Atalanta (kandang).



