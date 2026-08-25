Youri Baas masih bisa hengkang dari Ajax: klub pertama menunjukkan minat

Eintracht Frankfurt tertarik menggunakan jasa Youri Baas, seperti dilaporkan pemantau Eintracht, Christopher Michel. Klub itu tengah giat mencari tambahan kekuatan di lini belakang.

Pelatih Eintracht Frankfurt, Adi Hütter, saat ini hanya memiliki empat bek tengah yang fit, dua di antaranya masih terlalu muda untuk bermain sebagai starter dan pemain internasional Belgia Arthur Theate kemungkinan masih akan dijual.

Karena itu, klub sedang mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Pada pekan terakhir bursa transfer, klub bagaimanapun juga ingin merekrut seorang bek dan Baas berada tinggi dalam daftar incaran.

Pemain Ajax itu dipandang sebagai opsi menarik karena ia bisa bermain baik sebagai bek kiri maupun di jantung pertahanan.

Bek berusia 23 tahun itu sejauh musim ini memainkan peran yang lebih kecil dibandingkan dalam dua musim sebelumnya, ketika ia menjadi salah satu andalan Ajax.

Di Eropa, pelatih Míchel selalu lebih memilih Daley Blind. Baas mengatakan dalam wawancaranya dengan Voetbal International bahwa ia tidak senang dengan situasinya saat ini di Amsterdam.

Baas masih terikat kontrak di Amsterdam hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 20 juta euro.

Jika Baas pindah ke Eintracht, maka ia tidak akan bermain di kompetisi Eropa, karena Eintracht musim lalu finis di peringkat kedelapan Bundesliga.