Masa depan penyerang berdarah Maroko-Jerman, Younes Ebnoutalib, di level internasional masih menyisakan banyak tanda tanya, setelah ia menegaskan bahwa hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai tim nasional mana yang akan dibelanya, di tengah kemungkinan yang masih terbuka untuk mengenakan seragam Maroko atau Jerman pada periode mendatang.

Pernyataan penyerang Eintracht Frankfurt itu disampaikan di sela-sela pemusatan latihan tim di kota Grassau, di mana ia berbicara secara terbuka soal masa depan internasionalnya, mengungkap latar belakang komunikasinya di masa lalu dengan Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko, sekaligus mengomentari kemungkinan membela tim nasional Jerman.

Younes Ebnoutalib menegaskan bahwa ia belum mengambil keputusan final mengenai tim nasional yang akan dibelanya di masa depan, seraya menyebut bahwa ia masih terbuka untuk membela Maroko maupun Jerman.

Ebnoutalib mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Africa": "Sudah jelas bahwa bermain untuk tim nasional adalah salah satu tujuan saya. Saya terbuka untuk membela Maroko atau Jerman."

Penyerang Eintracht Frankfurt itu mengakui bahwa ia merasa sangat kecewa setelah tidak terpilih dalam daftar tim nasional Maroko yang tampil di Piala Dunia 2026, seraya menjelaskan bahwa ia meyakini levelnya layak untuk hadir bersama Maroko.

Ia menambahkan: "Saya merasa kecewa, tetapi saya menghormati keputusan itu. Saya sangat senang untuk Ayoub Amimouni. Saya tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, dan kita lihat apa yang disimpan masa depan untuk kita."

Ebnoutalib mengungkapkan bahwa ia sempat menjalin komunikasi dengan Federasi Sepakbola Kerajaan Maroko dalam beberapa tahun terakhir, namun komunikasi itu terhenti setelah ia menjalani pengalaman bermain di divisi kedua, lalu divisi ketiga di Jerman.

Younes Ebnoutalib menyebut bahwa kemunduran dalam perjalanan kariernya itu menjadi penyebab terhentinya pembicaraan mengenai bergabungnya dirinya ke tim nasional Maroko.

Mengenai kemungkinan menerima panggilan dari tim nasional Jerman, yang saat ini ditangani oleh Jürgen Klopp, Ebnoutalib menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk menerimanya. Ia mengatakan di penghujung pernyataannya: "Tentu saja saya akan menerima panggilan itu. Siapa yang bisa menolaknya?"