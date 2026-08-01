Pangeran Ali bin Al Hussein, Presiden Asosiasi Sepak Bola Yordania, menyampaikan permintaan penting kepada Federasi Sepak Bola Internasional, terkait perlunya penghapusan pemungutan suara secara rahasia dalam pemilihan presiden FIFA.

Federasi internasional beserta presidennya asal Swiss, Gianni Infantino, menuai gelombang kemarahan luas akibat usulan mengejutkan FIFA soal penjualan sebagian hak Piala Dunia kepada dana investasi swasta.

Federasi Eropa pun bereaksi keras dan memutuskan untuk memboikot turnamen-turnamen federasi internasional, sebelum akhirnya FIFA membatalkan niatnya untuk melanjutkan proyek kontroversial tersebut.

Pangeran Ali bin Al Hussein menulis melalui akunnya di situs X, "Di tengah segala kontroversi yang menyelimuti FIFA, sepak bola dunia menghadapi krisis kepemimpinan yang nyata, dan itu terjadi menjelang pemilihan mendatang."

Ia menambahkan, "Sebagai seseorang yang pernah melalui proses ini sebelumnya, saya yakin ada satu langkah yang harus segera diambil, yaitu menghapus pemungutan suara secara rahasia dalam pemilihan presiden FIFA."

Ia melanjutkan, "Semua keputusan lainnya, termasuk pemilihan negara tuan rumah Piala Dunia, kini diambil secara terbuka, kecuali tentu saja pemilihan presiden."

Ia menegaskan, "Dengan adanya presiden yang kita pilih setiap 4 tahun, dan sebuah dewan yang mengambil segala keputusan, maka pemungutan suara secara terbuka adalah satu-satunya cara untuk meminta pertanggungjawaban kami, para presiden asosiasi anggota, di hadapan para suporter sepak bola di negara kami, serta para pejabat dan pemain yang telah memilih kami."

Ia menekankan, "Pada saat yang sama, sistem ini memberikan perlindungan bagi setiap asosiasi anggota yang mungkin mengalami tekanan untuk mengeluarkan keputusan di bawah paksaan di balik pintu tertutup, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu."

Ia menutup, "Yang terpenting, hal ini akan memberikan kemampuan bagi setiap asosiasi anggota untuk memengaruhi pemungutan suara terpenting yang pernah kita lakukan, yaitu memilih kepemimpinan olahraga terbesar dan paling populer di dunia, serta menentukan arah yang akan ditempuhnya di masa depan."

Perlu diingat bahwa Pangeran Ali bin Al Hussein telah mencalonkan diri lebih dari sekali dalam pemilihan presiden FIFA.