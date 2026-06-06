Yaya Touré langsung bisa beraksi di Liga Champions berkat tugas kepelatihan pertamanya yang mengesankan

Yaya Touré mengambil langkah selanjutnya dalam karier kepelatihannya. Pemain asal Pantai Gading berusia 43 tahun itu akan menjadi pelatih kepala baru Slovan Bratislava, demikian dilaporkan Sky Sports.

Sejak mengakhiri kariernya sebagai pemain pada 2019, Touré telah mengumpulkan pengalaman sebagai asisten pelatih di berbagai klub. Jabatan terbarunya adalah sebagai bagian dari staf teknis Roberto Mancini di tim nasional Arab Saudi, yang ia tinggalkan pada Oktober 2024.

Sejak saat itu, Touré menanti kesempatan pertamanya sebagai pelatih kepala – dan kini ia mendapatkannya. Di klub Slovakia, Slovan Bratislava, mantan gelandang ini akan memimpin tim utama.

Hal ini juga langsung membuka peluang untuk berlaga di panggung tertinggi Eropa. Sebagai juara liga, Slovan Bratislava akan langsung masuk ke babak kualifikasi kedua Liga Champions.

Tugas Touré adalah melanjutkan kesuksesan klub di kancah domestik. Sejak musim 2018/19, gelar juara nasional selalu diraih oleh Slovan Bratislava, yang dengan 25 gelar juara menjadi pemegang rekor di Slovakia.

Sebagai pemain, Touré benar-benar menonjol di FC Barcelona, di mana ia berkembang menjadi kekuatan penting di lini tengah antara tahun 2007 dan 2010. Bersama raksasa Spanyol itu, ia memenangkan Liga Champions pada tahun 2009 dan menjadi bagian dari tim legendaris yang meraih semua gelar pada tahun itu.

Pada 2010, ia pindah ke Manchester City, di mana ia berkembang menjadi ikon klub dan salah satu gelandang terbaik di generasinya. Dalam delapan musim, ia memainkan peran kunci dalam meraih beberapa gelar liga, termasuk gelar Premier League pertama City dalam 44 tahun. Pada 2019, ia mengakhiri kariernya sebagai pemain dan memulai kariernya sebagai pelatih.