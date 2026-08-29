Pemain Maroko Yasser Zabiri, penyerang Racing Santander, membawa timnya meraih kemenangan pertama musim ini di La Liga Spanyol, setelah mencetak trigol hanya dalam waktu 21 menit ke gawang Elche, Jumat malam kemarin, dalam pertandingan pekan ketiga yang berakhir dengan skor (3-2).

Zabiri, yang berusia 21 tahun dan dipinjam dari Stade Rennes, tampil sebagai pemain pengganti pada dua pertandingan pertama di La Liga melawan Villarreal dan Getafe, sebelum akhirnya untuk pertama kalinya turun sebagai starter melawan Elche, dan menampilkan penampilan terbaiknya sejak pindah ke Spanyol.

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Penyerang Maroko itu membuka keunggulan pada menit ke-15, memanfaatkan kesalahan fatal kiper Elche, Matias Dituro, yang keluar dari kotak penalti dan mencoba mengembalikan bola ke sana, sebelum gagal menguasainya. Hanya lima menit kemudian, Zabiri menambahkan gol kedua ketika memanfaatkan umpan terobosan istimewa, lalu berhadapan satu lawan satu dengan gawang sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kirinya pada menit ke-20.

Pemain Maroko itu melengkapi trigolnya pada menit ke-36 dengan cara yang menawan, setelah mencetak gol melalui tendangan salto yang keras dengan kaki kirinya, sehingga memberi Racing Santander keunggulan tiga gol tanpa balas.

Zabiri bergabung dengan Stade Rennes pada musim dingin lalu, datang dari klub Portugal Famalicao dengan mahar sekitar 10 juta euro, tetapi ia tidak mendapatkan banyak kesempatan, karena hanya tampil dalam 6 pertandingan di Liga Prancis pada musim sebelumnya, sebagian besar sebagai pemain pengganti dan dalam menit-menit yang terbatas, menurut jaringan "RMC" Prancis.

Di level internasional, Zabiri membela timnas Maroko U-23, dan tampil bersama tim tersebut dalam dua pertandingan dengan mencetak dua gol, ia juga merupakan bagian dari timnas Maroko yang menjadi juara Piala Dunia U-20, pada Oktober 2025.

Penyerang Maroko itu berharap pengalamannya bersama Racing Santander memberinya kepercayaan diri dan pengalaman yang diperlukan, untuk kembali ke Rennes pada musim panas mendatang dalam kondisi yang berbeda, setelah akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter dan membuktikan kemampuannya.

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