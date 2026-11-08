Yasser Al-Qahtani, mantan bintang sepak bola Saudi, kembali menyulut perdebatan seputar kebijakan transfer di klub-klub Liga Roshn, setelah ia mengkritik melalui jaringan "Thmanyah" cara menangani sejumlah pemain asing yang tidak mendapatkan kesempatan di dalam tim, meskipun direkrut untuk memberikan nilai tambah teknis.

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Al-Qahtani menyoroti situasi pemain Prancis, Georges Elinekhina, bersama Al-Ittihad, sambil mempertanyakan alasan di balik tidak dimainkannya ia sebagai pemain inti, padahal klub mendatangkannya untuk memanfaatkan kemampuannya, sebelum ia melontarkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas urusan ini, dengan berkata: "Siapa yang menanggung kekacauan administratif ini?".

Kritik mantan bintang Al-Hilal itu meluas hingga ke Al-Ahli, dengan merujuk pada pengalaman pemain Brasil, Ricardo Matias, yang tidak mendapatkan kesempatan bermain bersama tim, sebelum pindah ke Al-Shabab dengan status pinjaman, dan menampilkan penampilan yang mencolok, yang kembali menyoroti keputusan merekrutnya sejak awal.

Al-Qahtani menilai bahwa kasus-kasus semacam ini memunculkan pertanyaan tentang kriteria pemilihan pemain asing, serta sejauh mana koordinasi antara manajemen dan tim teknis sebelum menuntaskan transfer, terutama ketika pada akhirnya para pemain berada di luar perhitungan, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menampilkan performa yang baik bersama tim lain.

Pentingnya urusan ini semakin meningkat seiring besarnya investasi yang digelontorkan klub-klub Saudi di bursa transfer, karena tanggung jawab manajemen tidak berhenti pada penuntasan transfer, melainkan meluas hingga pemilihan elemen yang sesuai dengan kebutuhan tim dan rencana pelatihnya, demi menjamin tercapainya manfaat teknis maksimal dari setiap transfer.

Pernyataan Al-Qahtani menempatkan Al-Ittihad dan Al-Ahli di hadapan pertanyaan tentang manfaat sebagian transfer mereka, terutama di tengah bersinarnya nama-nama yang tidak mendapatkan kesempatan sebelum hengkang atau dipinjamkan, sehingga pertanyaan terpenting tetap: mengapa jutaan dana dihabiskan untuk pemain yang tidak menemukan jalan menuju susunan pemain inti?