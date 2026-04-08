Yaslah: Pertandingan itu dicuri dari Al-Ahly... dan wasit meminta kami untuk melupakan liga!

Pelatih Al-Ahli Jeddah asal Jerman, Matthias Jaissle, melontarkan pernyataan keras setelah hasil imbang yang mengejutkan melawan Al-Fayha dengan skor 1-1 pada Rabu malam, dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi, setelah wasit menolak memberikan dua tendangan penalti untuk Al-Ahli, yang terakhir terjadi beberapa detik sebelum pertandingan berakhir, hal ini memicu kemarahan Jaissle dan para pemain.

Yasle mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Sangat sulit menerima apa yang terjadi hari ini, terutama setelah apa yang terjadi dengan para pemain saat wasit keempat berbicara, ketika ia meminta mereka untuk fokus pada turnamen Asia dan melupakan liga, yang memicu reaksi marah di dalam tim."

Dia menambahkan: "Kami membutuhkan waktu lama untuk menerima hasil ini dan kondisi luar biasa yang terjadi dalam pertandingan, terutama dengan penolakan untuk memberikan dua tendangan penalti yang jelas untuk kami tepat sebelum peluit akhir."

Pelatih asal Jerman itu mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: "Hari ini kami merasa pertandingan ini merampas beberapa hak kami. Kami bekerja keras untuk meraih prestasi dan memenangkan gelar, namun keputusan seperti ini semakin mempersulit tugas kami di lapangan."



