Masa depan bintang Prancis Michael Olise terus memicu kontroversi di kalangan sepak bola Jerman dan Eropa, di tengah spekulasi yang kian meningkat soal kepindahannya ke Real Madrid. Namun, Bayern Munich menuntaskan persoalan ini secara tegas melalui pernyataan CEO-nya, yang menegaskan bahwa sang pemain akan bertahan dan pihaknya tidak menerima kontak resmi apa pun dari klub raksasa Spanyol tersebut.

Jan-Christian Dreesen, CEO Bayern Munich, mengatakan dalam sebuah konferensi pers yang digelar hari Selasa ini, menjawab pertanyaan tentang apakah Olise akan bertahan di skuad tim Bavaria itu: "Ya, tentu saja," seraya membantah dengan tegas bahwa klub telah menerima "pesan, faks, atau kontak apa pun" dari Real Madrid terkait perekrutan sang pemain.

Dreesen menambahkan dengan nada sinis yang mencerminkan kekesalannya terhadap besarnya rumor yang beredar: "Sungguh mengejutkan betapa luasnya penyebaran informasi ketika Anda sendiri mengetahui kebenarannya. Ini benar-benar menarik. Terus terang, saya sudah kehilangan hitungan berapa kali teman-teman saya menanyakan pertanyaan ini kepada saya," merujuk pada derasnya spekulasi media seputar masa depan winger asal Prancis itu.

CEO Bayern tersebut menutup pembicaraannya dengan menegaskan sikap klub yang menolak menjual, katanya: "Tetapi tidak pernah ada yang berkata kepada saya: jika seseorang menawarkanmu 200 juta euro, maka kamu harus menjualnya," sebagai pesan yang jelas bahwa klub Bavaria itu tidak bersedia melepas bintangnya berapa pun nilai tawaran yang mungkin datang.