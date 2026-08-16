Real Madrid mengakhiri masa persiapan untuk musim baru dengan hasil positif, setelah menyelesaikan seluruh laga uji cobanya tanpa kekalahan. Mereka meraih 3 kemenangan atas Ferencvaros, Deportivo, dan Schalke, serta sekali hasil imbang melawan Fiorentina, sehingga tim mendapatkan suntikan moral menjelang pembukaan perjalanannya di Liga Spanyol menghadapi Espanyol pekan depan.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, dalam pernyataan yang disampaikan oleh saluran televisi klub usai kemenangan atas Schalke, mengatakan bahwa tim menampilkan performa positif baik di level kolektif maupun individu. Ia menegaskan bahwa gagasan-gagasan taktik mulai terlihat secara bertahap, meski tingkat kesiapan berbeda antara para pemain yang bergabung lebih awal dan pemain lain yang menyusul ke tim pada waktu yang lebih akhir.

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa para pemain yang memulai masa persiapan sejak hari pertama telah menjalani sekitar 30 sesi latihan dan 6 pertandingan, sementara beberapa pemain yang baru bergabung hanya mengikuti 3 atau 4 sesi saja. Hal itulah yang menjelaskan perbedaan dalam ritme, semangat, dan daya tahan, namun ia menekankan bahwa secara taktik grup ini berkembang dengan baik.

Mourinho memuji kualitas elemen-elemen timnya, menegaskan bahwa Real Madrid memiliki para pemain dengan level kualitas yang berbeda-beda, tetapi pada tahap saat ini ia berfokus pada pengembangan grup secara keseluruhan alih-alih menilai individu. Ia menyatakan bahwa tim kini sudah bekerja dengan sangat baik, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.

Pelatih Portugal itu juga memuji para pemain anyar, meski sulit bagi mereka untuk cepat menyatu dalam program latihan intensif yang mencakup dua sesi per hari, di tengah suhu udara yang tinggi. Ia menegaskan bahwa mereka datang dengan mentalitas positif dan keinginan yang jelas untuk membaur di dalam grup.

Mourinho turut berbicara tentang cara staf pelatih mengelola beban fisik dan menit bermain para pemain, menjelaskan bahwa keputusan-keputusan terkait keikutsertaan didasarkan pada analisis ilmiah terhadap data, di samping pengalaman staf pelatih dan pemahaman setiap pemain terhadap kemampuan tubuhnya. Ia menekankan bahwa tim tiba pada tahap musim ini dalam kondisi fisik yang baik.

Usai laga melawan Schalke yang berlangsung di Stadion Veltins-Arena, Mourinho juga berbicara tentang semangat yang mulai muncul di dalam ruang ganti. Ia menyebut bahwa sebagian pemain berupaya kembali ke latihan sebelum jadwal yang ditentukan untuk mereka, sementara pemain lain baru tiba pada hari terakhir masa persiapan, dan hal itu ia anggap sebagai bukti tingginya tingkat komitmen serta keinginan untuk memulai.

Mourinho mengatakan bahwa tim memang sudah mulai tampil sebagai satu kesatuan, menegaskan bahwa rasa solidaritas dan semangat tim telah terlihat jelas di dalam grup, dan bahwa antusiasme tidak lagi terbatas pada staf pelatih atau para suporter, melainkan sudah hadir pula di antara para pemain itu sendiri.

Pelatih asal Portugal itu menutup penilaiannya dengan menegaskan kesiapan Real Madrid untuk laga pembuka melawan Espanyol, seraya mengatakan bahwa tim berada "dalam kondisi yang sangat baik", di tengah suasana optimisme di dalam klub setelah masa persiapan tanpa kekalahan.