Yang termuda dalam sejarah... Cape Verde menciptakan keajaiban Piala Dunia yang tak terlupakan

Tim nasional Cape Verde menorehkan babak baru dalam sejarah Piala Dunia 2026, setelah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dalam penampilan perdananya di ajang Piala Dunia, menyusul hasil imbang tanpa gol melawan tim nasional Arab Saudi pada pertandingan ketiga dan terakhir fase grup.

Timnas Cape Verde memanfaatkan satu poin yang diraihnya melawan "Al-Akhdar", sehingga mengumpulkan total 3 poin dan menempati posisi kedua di Grup 8 di belakang Spanyol yang memimpin dengan 7 poin, sekaligus memastikan lolos ke babak gugur dalam pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Timnas Cape Verde, yang mewakili negara dengan populasi tidak lebih dari 500 ribu jiwa, kini menjadi negara dengan populasi terkecil yang berhasil mencapai babak gugur dalam sejarah Piala Dunia, sekaligus membuktikan bahwa ambisi dan organisasi yang baik mampu membuat perbedaan saat menghadapi tim-tim yang lebih berpengalaman dan berpotensi.

Tidak banyak yang mengira Cape Verde akan tampil sebaik ini dalam partisipasi pertamanya di Piala Dunia, namun tim ini menunjukkan performa yang terorganisir sepanjang babak penyisihan grup, dan berhasil meraih tiket lolos yang bersejarah, mengungguli tim-tim yang memiliki pengalaman lebih besar di turnamen ini.

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Timnas Cape Verde kini akan menghadapi tantangan berat di babak 32 besar, di mana mereka akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina. Pertandingan ini akan menjadi momen paling bersejarah dalam sejarah sepak bola negara tersebut, sekaligus kesempatan baru untuk terus menulis salah satu kejutan terbesar di edisi Piala Dunia kali ini.

Kualifikasi Cape Verde merupakan salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026, setelah tim yang berasal dari negara kecil ini membuktikan bahwa sepak bola tidak mengenal ukuran populasi atau sumber daya, melainkan apa yang ditunjukkan para pemain di lapangan hijau, sehingga menjadi salah satu sorotan utama turnamen ini hingga saat ini.



