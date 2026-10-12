Keraguan di dalam ruang ganti Real Madrid terhadap pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, terus meningkat, di tengah apa yang digambarkan sejumlah laporan media sebagai reaksi-reaksinya yang berlebihan dan keinginannya untuk selalu menjadi pusat perhatian, seiring bertambahnya rasa tidak nyaman di antara beberapa pemain, pada saat tim mengalami penurunan performa dan ketiadaan keharmonisan di antara bintang-bintang utamanya.

Laga melawan Villarreal, yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid tanpa penampilan yang meyakinkan, kembali membawa pelatih Portugal itu ke pusaran kontroversi, setelah ia masuk ke lapangan untuk merayakan gol pemain Brasil, Vinicius Junior, dalam sebuah pemandangan yang mengalihkan perhatian dari pencetak gol dan para pemain lainnya, serta memicu keheranan beberapa rekan setimnya.

Beberapa detik kemudian, hakim Isidro Diaz de Mera membatalkan gol tersebut setelah meninjau teknologi video, karena Vinicius menjambak rambut lawannya pada awal pergerakan, sebelum kemudian mengeluarkan kartu merah kepada pemain Brasil itu.

Tindakan Mourinho tidak berhenti di situ, karena ia berkali-kali mendorong para pemainnya meninggalkan bangku cadangan untuk memprotes keputusan-keputusan perangkat pertandingan, sebelum akhirnya memutuskan tidak menghadiri konferensi pers usai laga.

Ruang ganti Real Madrid semakin tegang

Menurut surat kabar "Sport", tindakan-tindakan terakhir Mourinho menambah ketegangan di dalam ruang ganti yang dipimpin bintang Prancis Kylian Mbappe, di tengah ketidaksenangan sejumlah pemain sejak beberapa waktu lalu terhadap perilaku Vinicius di dalam lapangan, sebelum kemudian ditambah dengan luapan emosi pelatih Portugal itu, yang datang ke Real Madrid dengan harapan memberikan lebih banyak ketenangan dan stabilitas bagi tim.

Los Blancos menjalani awal musim yang bergejolak, setelah tertinggal dari Barcelona di LaLiga, menyusul dua kekalahan dari Atletico Madrid dan Real Betis, selain kesulitan di sejumlah pertandingan, di antaranya menghadapi Elche, Inter Milan, Espanyol, dan Villarreal, di mana mereka tidak menampilkan level yang diharapkan.

Krisis ini tidak hanya terbatas pada hasil, karena lini tengah masih menjadi titik lemah tim, meski ada investasi besar untuk memperkuat skuad, sementara Mbappe dan Vinicius belum menemukan keharmonisan yang cukup di dalam lapangan.

Suporter Real Madrid menunjukkan ketidaksenangan terhadap penampilan tim, dan melontarkan cemoohan kepada pelatih serta para pemain di tengah berlanjutnya kemunduran teknis.

Para bintang tidak merespons

Menghadapi situasi ini, menurut surat kabar tersebut, Mourinho kembali ke gayanya yang dikenal dengan eskalasi dan memancing kontroversi, melalui konfrontasi dengan para pengadil, LaLiga, dan media, dalam upaya menancapkan kepribadiannya di tengah panggung, namun strategi ini sejauh ini belum berhasil meredam ketegangan di dalam ruang ganti.

Florentino Perez sebelumnya menggandeng pelatih Portugal itu dengan harapan menegakkan disiplin dan menguasai grup, namun berbagai indikasi menunjukkan bahwa pengaruhnya di dalam tim tidak sesuai dengan ekspektasi.

Selain itu, ketidaksenangan suporter terhadap Mbappe, ditambah ketegangan hubungan Vinicius dengan sebagian tribune, turut berdampak pada atmosfer tim, meski hubungan akrab kedua bintang itu di luar lapangan tetap berlanjut, di tengah tidak adanya pemahaman yang cukup di antara mereka selama pertandingan.

Menurut surat kabar tersebut, keinginan Mourinho untuk menarik perhatian kini menjadi sasaran kritik, terutama dengan berlanjutnya masalah teknis, dengan menyebut bahwa Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Arda Guler termasuk pemain yang mendapat apresiasi dari suporter, serta menyinggung bahwa Valverde menampilkan level yang lebih baik saat bermain di sayap.

Gaya Mourinho dalam menyampaikan pesan-pesan tidak langsung kepada beberapa pemain juga memunculkan tanda tanya, di antaranya ucapannya tentang Arda Guler, yang ia gambarkan belum mencapai puncak, dalam pernyataan yang dinilai laporan tersebut sebagai bagian dari pendekatannya dalam menangani grup.

Apakah Mourinho kehilangan ruang ganti?

Menurut surat kabar tersebut, ruang ganti yang menyambut Mourinho dengan sedikit keraguan, setelah muncul ekspektasi bahwa Perez menggandengnya untuk menegakkan disiplin kepada para pemain, kini memandangnya dengan sikap yang lebih berhati-hati.

Surat kabar itu menilai bahwa pelatih berusia 63 tahun tersebut tidak lagi menampilkan citra yang sama seperti ketika ia datang ke Santiago Bernabeu pada 2010, ketika ia mengandalkan sekelompok pemain yang dikenal dengan disiplin dan komitmennya, di antaranya Alvaro Arbeloa dan Xabi Alonso.

"Sport" menyebutkan bahwa berlanjutnya pengaruh para bintang, bersamaan dengan apa yang digambarkan sebagai sikap lunak pelatih terhadap mereka, telah melemahkan posisinya di hadapan para pemain lainnya, meski ia datang ke klub pada Juli lalu dengan kepercayaan dan ekspektasi yang sangat besar.

Setelah delapan pekan dan delapan pertandingan, Mourinho kembali masuk ke pusaran konfrontasi, sementara ketajaman sikapnya di luar lapangan tidak berdampak pada perbaikan performa tim di dalam lapangan.

Perkembangan ini mengingatkan kembali pada akhir perjalanan Xabi Alonso, yang diwarnai ketegangan antara pelatih dan sekelompok pemain, sebelum kepergiannya dari klub, di tengah pembicaraan soal peran manajemen Perez dalam alur krisis tersebut.

Dengan semakin dekatnya laga El Clasico melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, pekan-pekan mendatang tampak menentukan arah musim Real Madrid, serta masa depan hubungan Mourinho dengan para pemainnya.