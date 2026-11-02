Sebuah laporan media pada hari Senin menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain kini berada dalam kondisi siaga tinggi untuk merampungkan dokumen perpanjangan kontrak pemain berbakat mereka, karena khawatir sang pemain akan hengkang dalam waktu dekat.

Menurut surat kabar "AS", bek kanan David Boly yang baru berusia 17 tahun dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menonjol di akademi muda Paris Saint-Germain. Kontraknya berakhir pada tahun 2027, dan ia belum menandatangani kontrak profesional apa pun, sementara Paris Saint-Germain telah menawarkan kepadanya tawaran finansial yang sangat menggiurkan.

Meski demikian, dikatakan bahwa David Boly memiliki satu syarat: keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Liga Prancis.

Luis Enrique berbicara tentang pemain mudanya dan mendesak untuk bersabar: "Ia berlatih bersama kami setiap hari, dan ia telah menjadi lebih nyaman. Sudah saatnya memberinya kesempatan bermain. Ia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan."

Lulusan akademi ini menerima tawaran dari klub-klub Eropa lainnya, yang membuat klub asal Paris tersebut berada dalam kondisi siaga tinggi.

Perlu diingat bahwa laporan-laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Barcelona sangat menanti nasib bakat muda tersebut dengan harapan dapat merebut sang pemain sebagai balas dendam terhadap klub Prancis itu, yang telah merekrut bakat Barca, Drew Fernandez, musim panas lalu.